Los modos logísticos del futuro en la agricultura almeriense

La agricultura bajo plástico, el gran milagro de la economía almeriense ha cumplido 50 años, desde que en el Campo de Dalias ( Dalias, Berja y El Ejido) en la década de los setenta , se empezaron a construir los primeros invernaderos gracias al descubrimiento del joven valenciano José Esteban Hernández Buj.

Durante todo este periodo la logística del transporte de los productos hortofrutícolas , se ha basado básicamente en la exportación de los más de los 4 millones de toneladas que producen nuestros campos, a través del transporte por carretera. Alcanzándose el pasado año 2024 los 220.000 camiones, lo que supuso que diariamente salieron una media de 549 camiones diarios, con mayores o menores picos dependiendo del momento de la campaña, quedando las toneladas transportadas por vía marítima y área como una anécdota, que no se ha consolidado con el paso del tiempo.

A lo largo de todos estos años el sector exportador del manipulado de productos agrícolas, no han tenido otra opción de hacer llegar a los mercados centro europeos sus productos, sino a través de un camión. Un transporte que le garantizaba que a pie de almacén cargar, incluso en horas nocturnas y llegar después de muchas de horas y días de viaje por carretera hasta destino, es decir en la actualidad nos encontramos con una oferta logística de transporte de puerta a puerta, que desde la Mesa seguimos considerando esencial, pero con algunas innovaciones de las que hablaremos más adelante.

La Agricultura ecológica y producción integrada almeriense en los últimos años ha ido creciendo y ganando espacios de exportación hacia mercados, que están muy interesados por este tipo de productos, alcanzando ya más de un 20% de la producción total que se cultivan en los invernaderos de nuestra provincia. Que ha ido acompañado de un crecimiento del sector de control biológico en esos cultivos.

A partir de este nuevo escenario , nuestra agricultura se encuentra en una disyuntiva en cuanto al futuro transporte de sus exportaciones:

Seguir con la actual logística a través de la carretera, con la emisión de miles de toneladas directas e indirectas de huella de carbono, que tarde o temprano provocará que desde Europa nos saquen tarjeta roja, por los sistemas de transporte que utilizamos en la actualidad. O ir pensando en una transformación progresiva de logística intermodal de las exportaciones agrícolas ,que coloquen a nuestra provincia en soluciones logísticas de transporte del siglo XXI, apostando por sistemas de transporte menos contaminantes y con la participación del transporte por carretera, el transporte por ferrocarril y el transporte marítimo.

Por lo tanto desde la Mesa del Ferrocarril pensamos que en los próximos años, las infraestructuras del transporte para la exportación de nuestros productos hortofrutícolas e industriales, tienen que evolucionar hacia soluciones logísticas donde la intermodalidad sea la clave para generar una red de interconexión tanto de la Comarca del Poniente como de El Levante, entre el Puerto de Almería y los futuros Puertos secos que se van a construir en un futuro por parte de la Junta de Andalucía, en las localidades de Nijar a través de inversión semipública y en Pulpí a través de inversiones privadas.

Planteamos la intermodalidad desde un punto de vista de que el transporte por carretera, el del ferrocarril y el transporte marítimo estén interconectados, ofreciendo a los sectores productivos nuevos factores de competitividad como la reducción de los tiempos de viaje, reducción de costes por kilo transportado que podrían llegar a 6 céntimos /kilo, generándose un nuevo valor añadido como el de apostar por el medio ambiente, en una agricultura como la nuestra que evoluciona hacía lo ecológico como nueva “marca de calidad” que nos diferencie de otros mercados.

En este sentido es el transporte por ferrocarril el que con diferencia tiene el menor impacto medio ambiental, no superando el 0´5 x 100 de emisiones totales de CO2, mientras que otros sistemas de transporte alcanzan el 29´05 x 100.

Desde la Mesa del Ferrocarril esperamos tener la conexión con el Corredor del Mediterráneo finalizada para el año 2027 ó 2028. Esto nos daría un plazo de 3 años a la provincia de Almería para ir generando la red de infraestructuras e interconexión a nivel provincial que nos permita, comenzar a exportar a través del ferrocarril.

Pero para que eso se haga realidad ,en que será necesario trabajar?

Las Comunidades Autónomas por las que pasa el Corredor del Mediterráneo, se concentra más del 40% del PIB que se genera en nuestro país, por lo tanto será una infraestructura de transporte que nos facilitará la posibilidad de exportación interior y exterior, utilizando todas las áreas logísticas que se están construyendo a lo largo del mismo, sin olvidarnos de los Puertos, que por cierto todos están conectados con el ferrocarril, desde Cartagena a Barcelona. Fundamental para la provincia de Almería garantizar que el menor tiempo posible nuestra provincia esté conectada con el Corredor, que nos conectará a su vez con la red trans europea de Alta Velocidad.

La construcción del Puerto Seco de Níjar, debería comenzar ya, solventándose su conexión ferroviaria que hoy por hoy sí que está contemplada en el Plan de Desarrollo Industrial del municipio de Nijar, pero aún pendiente de autorizaciones administrativas de la Dirección General de Carreteras.

Por parte de Renfe Mercancías de trasporte internacional, se debería investigar e innovar en trenes de mercancías compatibles con las necesidades de nuestro sector agrícola, ya que, los contenedores o remolques que se utilicen deberán ser refrigerados para que el producto llegue a los mercados en perfecto estado.

Puertos del Estado, debería acometer la conexión ferroviaria con el Puerto de Almería cuanto antes. Y a su vez la Autoridad Portuaria, plantearse en la ampliación del Muelle de Poniente que esta llevando acabo, la construcción de una gran terminal de contenedores que aglutine tanto la oferta exportadora de nuestros productos, como la importación de otros, aprovechando que a pocas millas de nuestra costa existe una autovía marítima por la que pasan cientos de buques a diario.

El sector agrícola debería comenzar a pensar en como organizar la manipulación diaria de la producción que procesan, con la previsión de que a última hora de la tarde partieran los camiones hacia los Puertos secos, ya que, lo ideal es que el mejor horario de salida de los trenes, sería en horas nocturnas, pues las mallas de transito de trenes se encuentran más libre en esas franjas horarias, por lo que el transito de trenes nocturnos, permitirá esquivar los trenes de alta velocidad que circulen por el Corredor del Mediterráneo en horario diurno.

Pensado ya en muy largo plazo y teniendo en cuenta que la mayor producción agrícola se genera en la Comarca del Poniente, una vez que en un futuro exista una conexión ferroviaria, sería interesante contemplar la construcción de otro Puerto seco, en un punto geográficamente equidistante como otro punto logístico de exportación.

Respecto a las innovaciones que apuntamos al principio, comenzar lanzando una mensaje tranquilizador al sector de transporte por carretera. En el mejor de los escenarios en un futuro, el transporte por ferrocarril estará entorno a un 50%, actualmente en nuestro país no superamos el 4% de mercancías transportadas a través del tren y en Europa el porcentaje está entorno a un 30%. Por lo que lo previsible es que los camiones sigan transportando parte de la producción de nuestro campo, sobre todo en el comercio interior, subiéndose al tren aquellos que tengan los destinos de larga distancia por las razones que hemos apuntado anteriormente.

Los avances tecnológicos en camiones eléctricos movidos por baterías y pilas de hidrógeno, sera una baza a utilizar sobre todo en los recorridos , desde cualquier punto de la provincia a los Puertos secos de Níjar y de Pulpi, donde subirán los contenedores a trenes adaptados, con una longitud máxima de los trenes según la Declaración de la Red de Adif, que es actualmente de 450 metros ,con una capacidad de transporte de 1400 toneladas, lo que supondría subir a los vagones de mercancías más de 50 tráilers-contenedores en cada viaje. Aunque se podría llegar a composiciones de hasta 750 metros, que podrán circular a una media de velocidad constante de 100 a 120 km/hora.

Las previsiones son de que en los picos altos de campaña, salgan entorno a 14 trenes del Puerto Seco de Níjar y 4 trenes desde el de Pulpí,

Las empresas almerienses del sector, tendrán que ir creando en los mercados europeos bases de flotas de cabezas tractoras de camiones, que recojan el contenedor transportado por ferrocarril a determinada central logística de una ciudad para un país europeo , y lo trasladen a su destino final.

Finalmente desde la Mesa del Ferrocarril, queremos hacer llegar al sector hortofrutícola almeriense un mensaje de optimismo y de que si se van acometiendo estos cambios, la futura logística nos permitirá generar grandes esperanzas de cara a un futuro prometedor para que el crecimiento económico de nuestra tierra