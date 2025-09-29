Onubafruit: Innovación, liderazgo y récord histórico en el sector de los berries

Onubafruit cierra un ejercicio histórico, consolidando su liderazgo en el sector de los frutos rojos con una facturación récord de 290 millones de euros en 2024. Esta cooperativa de segundo grado, con sede en Huelva, agrupa a cinco entidades productoras y se posiciona como la principal exportadora de berries de España y una de las más influyentes de Europa.

Excelencia e innovación varietal

El compromiso con la innovación genética es uno de los principales motores de Onubafruit. A través de programas propios de investigación y alianzas estratégicas con centros internacionales, la cooperativa ha desarrollado con éxito variedades exclusivas de arándano y trabaja en líneas de frambuesa, fresa y mora, adaptadas a las nuevas demandas del mercado.

Entre los hitos más recientes, destaca el reconocimiento a sus variedades de arándano en certámenes internacionales por su sabor, vida útil y rendimiento agronómico, lo que refuerza su competitividad y capacidad de diferenciación en el mercado europeo.

Récord en facturación y proyección internacional

Con más de 290 millones de euros de facturación, Onubafruit experimentó en 2024 un crecimiento sostenido gracias a su solidez comercial, su profesionalización logística y una apuesta firme por el valor añadido. Más del 90% de su producción se destina a mercados internacionales, principalmente Alemania, Reino Unido y Suiza.

Cifras clave (2024) Facturación. 290 M€ (récord histórico). Producción anual. Más de 90.000 toneladas. Exportación. 90% a Europa. Superficie cultivada. 4.000 ha. Otros datos. Variedades propias premiadas internacionalmente. -Empleo directo e indirecto del grupo: 20.000 personas en campaña.

Producción responsable y sostenibilidad

La cooperativa ha integrado los principios de sostenibilidad en toda su cadena de valor. Con una superficie superior a las 4.000 hectáreas, sus cultivos se gestionan bajo técnicas de producción integrada, eficiencia hídrica y control biológico de plagas.

Además, impulsa proyectos de economía circular, formación agrícola y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo del entorno rural onubense.