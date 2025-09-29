Plantas ornamentales: El geranio, belleza resistente para cualquier rincón

Pocas flores logran lo que el geranio ha conseguido: conquistar balcones, plazas y corazones a lo largo de siglos. Su historia, tan resistente como su tallo, nace en Sudáfrica, donde crecen de forma silvestre más de 250 especies distintas. Desde allí, emprendió un viaje fascinante que lo llevó, de la mano del botánico Paul Hermann, hasta los jardines botánicos de los Países Bajos en el siglo XVII. Con el tiempo, los geranios se expandieron por toda Europa, convirtiéndose en un símbolo floral apreciado por nobles y jardineros por igual. A finales del siglo XIX, ya adornaban no solo invernaderos de ciudad, sino también balcones rurales, gracias al traslado de esquejes desde las ciudades al campo. La planta había encontrado su lugar en el paisaje europeo y, especialmente, en la cultura mediterránea.

Entre todas las regiones donde el geranio ha florecido con fuerza, destaca Andalucía. En esta tierra de luz, patios y tradiciones vivas, el geranio no solo es parte del decorado, sino un elemento esencial del patrimonio cultural. Córdoba, en particular, lo ha elevado a la categoría de símbolo. En esta ciudad, los geranios no se cultivan por moda, sino por respeto a una tradición que se cuida y se transmite. Las Cruces de Mayo y los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, no podrían entenderse sin la presencia de estas flores. Cada año, en primavera, miles de cordobeses y visitantes se sumergen en un festival de color y aromas, donde los balcones y patios se transforman en escenarios llenos de vida, y donde el geranio, con sus tonos intensos y variados, reina con orgullo.

Córdoba: capital floral del geranio

En reconocimiento a este arraigo, desde Pelargonium for Europe, una iniciativa que forma parte de la campaña “Stars Unite a Europe in Bloom”, financiada por la Unión Europea, hemos querido, este año, rendir homenaje a la ciudad de Córdoba a través de distintas iniciativas. Entre ellas, el reparto gratuito de un millar de geranios entre vecinos y visitantes, un gesto que va más allá de lo simbólico. Durante la celebración de las Cruces de Mayo, el Triunfo de San Rafael, junto a la Mezquita-Catedral, se convirtió en punto de encuentro entre tradición, naturaleza y ciudadanía. Allí, además de entregar flores, compartimos consejos prácticos sobre su cuidado y curiosidades que hacen de esta planta una aliada ideal para embellecer cualquier rincón.

Porque el éxito del geranio no es fruto solo de su estética. Su popularidad también se debe a su resistencia y a su sencillo mantenimiento. Es una planta que prospera en climas cálidos, con floración abundante desde la primavera hasta el otoño, y que soporta, mejor que muchas otras especies, la escasez de agua, el calor extremo e incluso las plagas como las babosas y los caracoles. De hecho, gracias a su follaje denso, sus tallos robustos, el geranio es prácticamente incomestible para estas plagas, lo que lo convierte en una opción segura para decorar los jardines.

El secreto de su éxito

Para garantizar su crecimiento óptimo, basta con seguir algunas recomendaciones básicas. Deben plantarse cuando ya no hay riesgo de heladas, preferiblemente en recipientes con buen drenaje y espacio suficiente para que puedan desarrollarse libremente. Aunque su lugar favorito es a pleno sol, también pueden adaptarse a zonas de sombra parcial, aunque en estos casos florecerán con menor intensidad. El riego debe ser regular, pero sin excesos, evitando el encharcamiento, ya que el agua estancada es enemiga de sus raíces. Y, si se desea una floración continua, es recomendable incorporar abono líquido durante los meses de verano y eliminar las flores marchitas de forma periódica, lo que estimula la aparición de nuevos brotes.

Pero los geranios no solo se cultivan: se viven. Decorar con ellos es una forma de expresión. En los balcones de las ciudades, aportan alegría y frescura a los entornos urbanos. En patios andaluces, son custodios silenciosos de la memoria familiar y vecinal. Y en celebraciones, eventos y espacios compartidos, se convierten en protagonistas de rincones inolvidables. Su gran variedad de colores permite combinaciones infinitas capaces de reflejar la personalidad de quien los cuida.

Desde Pelargonium for Europe seguimos apostando por promover el conocimiento y la apreciación del geranio como una flor esencial en la vida cotidiana europea. Nuestro trabajo se centra en visibilizar su importancia no solo como planta ornamental, sino como símbolo cultural, expresión estética y puente entre generaciones. Porque cuando una flor logra unir tradición, belleza y resistencia, merece ocupar un lugar privilegiado en nuestros espacios y en nuestras vidas.

Andalucía, y especialmente Córdoba, nos recuerda cada primavera que el geranio no es solo una flor. Es una forma de habitar el mundo con belleza, alegría y sentido.