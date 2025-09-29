El presente esperanzador de la acuicultura andaluza

La acuicultura andaluza representa hoy uno de los pilares más sólidos del sector primario de la comunidad autónoma. El modelo de cultivo en las granjas del mar, en sus característicos y particulares esteros en tierra y en los ríos andaluces garantiza el acceso a pescado de calidad, fresco, sostenible y de cercanía para la ciudadanía. Y lo hace desde el respeto al entorno natural, el compromiso con el bienestar animal y una apuesta por la innovación y el desarrollo territorial. Desde el sector acuícola español, celebramos el papel protagonista que ha alcanzado en Andalucía esta actividad, convertida ya en una referencia estatal y europea, sin olvidar que la región suratlántica de la península supuso el germen de la acuicultura mediterránea tal y como la conocemos hoy día.

Andalucía es una región comprometida con la pesca y la acuicultura, tal y como lo demuestra la puesta en marcha por parte de la Junta de tres nuevas convocatorias de ayudas por más de 15 millones, que están destinadas a impulsar la transformación, comercialización e innovación del sector hasta 2027. Andalucía contaba con una producción de 6.582 toneladas de peces marinos de acuicultura en 2023, según los datos del informe anual de Apromar (Asociación empresarial de acuicultura de España) a la que se sumaban las 1320 toneladas de trucha arcoíris y los 1000kg de caviar producidos también en 2023 (según datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), y acoge a algunas de las principales empresas del país en cultivo de dorada, lubina, trucha arcoíris, corvina, lenguado o caviar entre otras muchas especies, y acoge a algunas de las principales empresas del país en cultivo de dorada, lubina, trucha arcoíris, corvina o lenguado, entre otras muchas especies. Según los últimos datos del MAPA, el sector genera unos 700 empleos directos en la comunidad y tiene una especial presencia en provincias como Cádiz, Huelva, Granada y Almería, donde convive en equilibrio con mares, ríos, marismas, salinas y zonas costeras de alto valor ambiental. En ese equilibrio está la clave: la acuicultura andaluza se desarrolla con la responsabilidad de hacer un buen uso de los recursos naturales a los que proporciona servicios ecosistémicos que favorecen la conservación de ecosistemas de alto valor y la biodiversidad que estos albergan (como comunidades de aves migratorias, plantas autóctonas de especial interés, etc.).

Muestra de ello es que muchas de las instalaciones ubicadas en el arco surtalántico se encuentran en zonas protegidas desde el punto de vista ambiental y en las que la acuicultura, por su contribución a la conservación de estos espacios y los servicios ecosistémicos que presta, es de las pocas actividades productivas que se permiten en estas áreas. Y eso es posible gracias a su perfecta sintonía y respeto al entorno que rodea a las instalaciones.

En ese sentido, las empresas andaluzas del sector llevan años integrando y adaptando sus instalaciones a las singularidades del entorno, implementando medidas para mejorar aún más su sostenibilidad como las de eficiencia energética, reducción de emisiones y uso responsable del agua. Se han incorporado sistemas de energía solar fotovoltaica para alimentar los procesos de recirculación, tecnologías de tratamiento y reutilización del agua, y soluciones basadas en la naturaleza para reducir la huella ambiental. Esta evolución es fruto del compromiso del sector y del acompañamiento de las administraciones, centros tecnológicos y de investigación y universidades andaluzas que colaboran en el desarrollo de proyectos innovadores en materia de sostenibilidad, alimentación, bienestar animal y adaptación al cambio climático.

La acuicultura española, en general, y la andaluza, en particular, también tiene una dimensión social que no siempre recibe la atención que merece. Esta actividad genera oportunidades de empleo en zonas rurales y costeras, lo que contribuye a fijar población, dinamizar la economía local y ofrecer salidas profesionales en el ámbito científico, técnico y productivo. A ello hay que sumar el papel creciente de la mujer en el sector, con una presencia cada vez más visible en todos los eslabones de la cadena, desde la investigación hasta la dirección empresarial. El relevo generacional también encuentra en la acuicultura un campo fértil gracias a las nuevas tecnologías, la profesionalización de la actividad y el atractivo de contribuir a un modelo alimentario sostenible.

Uno de los motores de esta transformación es la innovación. En Andalucía encontramos proyectos de I+D+i de alto valor añadido en colaboración con universidades como las de Cádiz, Huelva o Almería, con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), y con centros tecnológicos como la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA). Se investiga en el diseño de alimentos sostenibles basados en fuentes vegetales, en el uso de algas como alimento y en la mejora de las condiciones de cultivo a través de sensores, inteligencia artificial o automatización de procesos. Además, el desarrollo de sistemas multitróficos integrados, que combinan peces, moluscos y algas en un mismo entorno, ya se está experimentando en instalaciones andaluzas con resultados prometedores gracias a distintos proyectos, tales como AquaInnova y a los sistemas de cultivo multitróficos IMTA e IMRAS.

Todo este esfuerzo se alinea con los principios de la economía circular, al reducir residuos, optimizar recursos y generar productos de alto valor nutritivo, bajo impacto ambiental y gran trazabilidad. El pescado de acuicultura andaluz llega hoy a los hogares, comercios y restauración con todas las garantías sanitarias y ambientales, y con la tranquilidad para el consumidor de estar apostando por un modelo alimentario sostenible y coherente con los desafíos actuales.

Los productos acuícolas españoles pueden presumir de haberse obtenido de manera sostenible, respetando el entorno y bajo una estricta normativa y rigurosos controles, proporcionando oportunidades de empleo en zonas donde no suelen llegar otras industrias y generando riqueza económica para las comunidades en las que se establecen las empresas. La acuicultura española es una actividad sostenible que se realiza mediante prácticas que minimizan los impactos negativos sobre el entorno y se hacen continuos esfuerzos para mejorar el rendimiento acuícola a través de una gestión ambientalmente respetuosa, socialmente responsable y económicamente rentable, principios fundamentales de la definición del desarrollo sostenible. Hechos estos que deberían bastar para que los consumidores apostaran por ellos pero que, si sumamos el resto de bondades y su extraordinaria calidad, hacen que resulten indispensables.

En Andalucía contamos con una de las Asociaciones Regionales más activas e importantes de España, la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía ASEMA. Esta asociación es parte de las organizaciones que conformamos Acuicultura de España y que creemos firmemente que la acuicultura andaluza es parte de la solución al reto de la soberanía alimentaria y la respuesta que necesita nuestro sistema alimentario, que está basada en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial para obtener alimentos naturales, nutritivos, seguros y sabrosos.

El presente de la acuicultura en Andalucía ya es esperanzador como puede verse en el proyecto promovido por ASEMA y titulado Acuicultura Andaluza. Pero lo más importante es que el futuro lo será aún más, si seguimos apostando desde lo público y lo privado por una visión compartida: cultivar más y mejor, y cuidar el entorno y las personas que viven de él.