Puerto de Almería: gran aliado para la proyección internacional

El Puerto de Almería es el gran aliado del tejido empresarial para el comercio internacional a través del sureste español. A su ubicación geoestratégica en el Mar Mediterráneo para conectar África (siendo el puerto europeo más próximo a Argelia y al noreste de Marruecos), Europa y el resto del mundo; sus conexiones feeder con Algeciras y Valencia y las líneas regulares para el tráfico ro-ro con el norte del continente africano, además de estar incluido en la Red Transeuropea de Transporte, se suman las actuaciones en infraestructuras portuarias que la Autoridad Portuaria de Almería (APA) está ejecutando para diversificar y aumentar el tráfico de mercancías, generando más oportunidades de exportación para las empresas, incluidas las de la agricultura y su industria auxiliar, con un peso relevante en la economía nacional.

La APA ha ejecutado este año, por un lado, el acceso directo al Puerto de Almería desde la N-340a, primera fase de la conexión directa con la autovía del Mediterráneo (A7), una actuación que incluye, además la reordenación integral de los viales internos del recinto portuario hacia la zona comercial. Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, que la autoridad portuaria financia al 100% con fondos propios, esta carretera permite al puerto desarrollar su potencial de crecimiento en exportación de mercancías y fortalecer su posicionamiento complementando el transporte por carretera.

La ampliación del Muelle de Pechina es otro de los grandes proyectos de la APA que comenzará a materializar el próximo año 2026. La autoridad portuaria invertirá 25 millones de euros en la primera fase de ampliación de dicha infraestructura, cofinanciados con 6 millones de euros de fondos europeos, en el marco de la convocatoria de 2023 del Mecanismo Conectar Europa (CEF). Con un plazo de ejecución de dos años, esta obra consiste en la prolongación del muelle en 260 metros y en ganar 5 hectáreas de superficie. La prolongación del muelle incrementará la capacidad de atraque de buques de mercancías a la vez que el aumento de superficie permitirá ampliar la zona de acopio y manipulación de tráficos, como pueden ser los relativos a la industria auxiliar agrícola, favoreciendo también la instalación de masa empresarial en el Puerto de Almería. Una vez ejecutada esta fase de ampliación, con la que el muelle alcanzará los 570 metros de longitud, los 18 metros de calado y más de 24 hectáreas de superficie junto a la del Muelle de Poniente, la planificación de la autoridad portuaria contempla, con el proyecto ya definido, que el Muelle de Pechina llegue a los 1.200 metros de línea de atraque, 20 metros de profundidad y 47 hectáreas de superficie.

Superficie de acopio de mercancías en el Puerto de Almería.

El Puerto de Almería dispone hoy de ocho rampas ro-ro, que garantizan una gran capacidad y fluidez para atender este tipo de tráfico. Actualmente, el puerto almeriense cuenta con líneas regulares, operadas por Armas-Trasmediterránea, Baleària y GNV, con Melilla, Nador (Marruecos), Orán y Ghazaouet (Argelia), cuyas rotaciones semanales aumentan en verano hasta el medio centenar. Una conectividad con el norte de África que se ve incrementada desde este verano con la naviera MMC- Madar Maritime Company, que realiza trayectos a Orán con la previsión de iniciar línea regular este otoño. Además, el Puerto de Almería está conectado con el resto del mundo a través de los servicios feeder con Algeciras y Valencia y otras rutas con destinos tan diversos como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil o Nigeria.

Servicios esenciales para el tráfico agroalimentario

El Puerto de Almería está preparado para atender la sensibilidad de la producción agroalimentaria. En esta línea, las instalaciones portuarias almerienses cuentan con conexiones eléctricas para camiones y contenedores refrigerados (reefer) en la terminal de tráfico pesado y en la de contenedores, para que el transporte de productos agroalimentarios pueda mantener la cadena de frío durante su permanencia en el puerto.

También dispone de Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías (IFCSM) en el edificio del PCF (Puesto de Control Fronterizo), que integra todos los servicios de inspección fronteriza adscritos a Sanidad Exterior, Animal y Vegetal, Aduana y SOIVRE en un área que permite mayor agilidad en las labores de inspección y control oficial, así como en la tramitación administrativa.

Pesca diversa, de calidad y sostenible

El puerto de interés general del Estado de Almería incluye entre sus zonas de usos el pesquero. En este sentido, es puerto base para una flota de 57 embarcaciones de arrastre, cerco y artes menores que, a diario, comercializa sus capturas ricas en variedad, con entre 100 y 125 especies diferentes de pescado y marisco, en la Lonja de Almería del recinto portuario. Este sector, que forma parte de la comunidad portuaria, da empleo directo a 500 personas y desempeña su actividad de manera sostenible, respetando caladeros, poblaciones pesqueras y el ecosistema marino, también a través de iniciativas que cuentan con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Almería, encaminadas a la protección del medio marino y la economía circular azul. En total, en el pasado año 2024, el volumen de pesca fresca desembarcado en el puerto almeriense alcanzó las 3.813 toneladas con un valor comercializado de 12,5 millones de euros.