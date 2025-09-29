Puerto de Huelva: potencial para dar impulso a la exportación hortofrutícola

El Puerto de Huelva aspira a aumentar las exportaciones agroalimentarias desde el Muelle Sur. Esta plataforma intermodal, está especializada en logística a temperatura controlada, dotada de unas modernas instalaciones del hub del frío y orientada a todo tipo de mercancía general, como carga convencional, contenerizada y rodada.

Este objetivo nos ha llevado también a captar la implantación de numerosas navieras, que han ampliado la conectividad marítima regular en contenedor y tráfico Ro-ro desde el Puerto de Huelva hacia distintos mercados mundiales como Marruecos, West África, Mediterráneo, Oriente Medio, India y Pakistán, así como la zona de Levante y las Islas Canarias entre otros destinos. Como fortaleza contamos en nuestro hinterland más próximo con destacadas empresas productoras y exportadoras hortofrutícolas.

Tan sólo en el agro onubense se producen más de 200.000 toneladas de fresas, 63.000 de arándanos; 37.000 de frambuesa; más de 500.000 de cítricos, y otros productos como la mora, el aguacate, el kaki y la pitaya, entre otros, según Freshuelva y la Junta de Andalucía. Por países, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia acaparan principalmente estas exportaciones, aseguran fuentes del sector.

Estos datos arrojan unas perspectivas bastantes halagüeñas para el Puerto de Huelva, puesto que productos como el arándano o los cítricos disponen de una mayor vida útil para su transporte en barco o la multimodalidad marítimo-terrestre.

Esta oportunidad, unida a nuestra especialización en la logística del frío, representan un paso cualitativo que redundará en la generación de nueva actividad y responde a nuestra apuesta por el crecimiento y la diversificación de nuestros tráficos.

El Puerto de Hueva mueve anualmente más de 160.000 toneladas de frutas, hortalizas y legumbres y cuenta con un excelente posicionamiento en las cadenas logísticas internacionales para configurarnos como puerta europea de mercancías reefers para el continente americano y África.

En los últimos años hemos acometido inversiones superiores a 60 millones de euros. Como actuaciones destacadas se encuentran la ampliación de la línea de atraque del cantil del muelle hasta 1.275 metros, la paulatina ampliación del patio de contenedores en los próximos años hasta alcanzar 250.000 metros cuadrados y la nueva doble rampa Ro-Ro.

En el ámbito de la iniciativa privada se ha puesto en marcha el Hub Logístico de Frío, operado por Frigoríficos Portuarios del Sur, unas instalaciones frigoríficas polivalentes de alta especialización de mercancía a temperatura controlada.

En nuestra apuesta por la intermodalidad, el Muelle Sur cuenta con una terminal ferroviaria con dos vías de 750 metros, que se encuentra actualmente en proceso de ampliación, mediante la construcción de una tercera vía que se dedicará al servicio de Autopistas Ferroviarias.

El tráfico de mercancías de carga rodada también ha formado parte de nuestra apuesta de expansión en el Muelle Sur. Esta infraestructura acoge una zona de 55.000 metros cuadrados dedicada al tráfico rodado, dotada de 16 tomas eléctricas para camiones en una zona multipropósito. Igualmente, disponemos de varios servicios en formato RO-RO / RO-PAX con las Islas Canarias y Ro-Ro con el puerto marroquí de Tanger Med.

Como nodo logístico del frío, el Muelle Sur ofrece una terminal de contenedores de 58.000 metros cuadrados gestionada por la compañía Yilport Huelva, que cuenta con 240 tomas reefers para mercancía refrigerada.

Todas estas fortalezas nos convierten en un puerto con grandes potencialidades para continuar impulsando la exportación de mercancía hortofrutícola de todo nuestro hinterland, formado por la provincia de Huelva, Andalucía occidental y Extremadura. Por ello, acudimos un año más a esta gran cita del sector, la muestra Fruit Attraction de Madrid, organizada por IFEMA y FEPEX, donde mantendremos distintos contactos de negocio para promocionar nuestros servicios e infraestructuras, así como nuestra conectividad marítima y hub logístico del frío.