Reforzamos el presente, sembramos el futuro de la agricultura y la ganadería en Extremadura

El campo extremeño está afrontando 2025 con determinación y con la certeza de que la agricultura y la ganadería siguen siendo la columna vertebral de nuestra tierra. En estos meses, desde la Junta de Extremadura hemos puesto en marcha un conjunto de políticas que refuerzan el presente de nuestros agricultores y ganaderos, y que al mismo tiempo siembran el futuro de un sector que es identidad, economía y paisaje.

Este año hemos fijado uno de nuestros objetivos en los jóvenes. Apostamos por ellos de forma decidida y con acciones concretas. Por ello, hemos modificado el decreto para que éstos se puedan incorporar a la actividad agraria haciéndolo más atractivo, simplificado y con una convocatoria abierta para que puedan presentar su proyecto cuando sea el mejor momento para emprender su camino.

Queremos garantizar que el relevo generacional no sea una promesa, sino una realidad palpable y en ello estamos trabajando. Porque sin jóvenes, el campo se vacía, los pueblos pierden fuerza y se debilita un modelo productivo que nos hace únicos.

El equilibrio entre producción y sostenibilidad sigue marcando nuestra hoja de ruta. En el presupuesto de 2025 hemos destinado cinco millones de euros a la conservación de especies protegidas y hábitats de interés en explotaciones agrarias, además de otros 2,5 millones al mantenimiento del Parque Nacional de Monfragüe. No concebimos un modelo agrícola y ganadero que no tenga en cuenta el respeto por la biodiversidad que nos rodea.

Y viceversa. Porque conservación y desarrollo no están reñidos y pueden convivir perfectamente si actuamos de forma eficaz. Los extremeños deben poder vivir y realizarse en sus pueblos o ciudades y eso no es incompatible con el cuidado de nuestro entorno natural.

Por eso, desde la Junta de Extremadura hemos modificado las ZEPAS urbanas para actualizarlas y ajustarlas a la realidad actual. Las especies cambian y evolucionan y esto hay que adaptarlo.

Estos son algunos ejemplos del impulso decidido que estamos dando al sector agrario en Extremadura y a nuestro mundo rural. Tenemos muchas medidas y actuaciones en marcha. En el propio Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta María Guardiola anunció más de 50 medidas de impulso para el sector. Entre ellas, iniciativas innovadoras como la promoción de instalaciones fotovoltaicas que no interfieran en la actividad agrícola y ganadera, un decreto para reforzar la trazabilidad de uvas y aceitunas que ya está aprobado y en marcha y servirá de escudo contra robos, o nuevas líneas de apoyo a quienes deciden emprender su camino en la agricultura.

Pero si hay un asunto que ha marcado este verano ha sido, sin duda, el de los incendios. La magnitud de los daños, tanto en términos ambientales como económicos y sociales, ha exigido una respuesta inmediata. La presidenta Guardiola ha liderado un plan de medidas que busca no solo reparar lo perdido, sino también garantizar que quienes han sufrido las consecuencias tengan un horizonte de recuperación.

Para ello, hemos aprobado ayudas urgentes dirigidas al sector agropecuario. Vamos a activar ayudas directas a las explotaciones afectadas por los incendios, se contemplan compensaciones de 3.000 euros por hectárea por pérdida en cultivos permanentes como el cerezo, el olivo o el castaño inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias (REXA); 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado.

Además, también vamos a establecer una línea de préstamos bonificados al 100 % en los intereses para quienes hayan sufrido daños y hemos garantizado el suministro urgente de paja para explotaciones ganaderas que han perdido los pastos.

Y queremos ir más allá porque la prevención es nuestro objetivo prioritario, por eso estamos revisando los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y los planes de recuperación de especies.

Como decía al inicio, queremos hacer compatibles los usos tradicionales con la conservación ambiental. Queremos avanzar hacia un modelo de gestión más dinámico, que permita tener una mayor seguridad jurídica y una mayor agilidad.

Es por ello que estamos trabajando en la modificación de dos leyes clave que contribuirán a incidir en la prevención de los incendios: la Ley de Conservación de la Naturaleza y la Ley de Protección Ambiental de Extremadura.

En cuanto a la primera, nuestro objetivo es permitir actuaciones tradicionales compatibles en los espacios naturales, mientras que la Ley de Protección Ambiental se modificará para eliminar la obligación de presentar una evaluación ambiental abreviada en determinadas actuaciones vinculadas a la prevención y a las prácticas tradicionales de cultivo.

Esto no es bajar la guardia en la protección sino facilitar que más personas y proyectos puedan contribuir al desarrollo sostenible de Extremadura.

En definitiva, este 2025 está siendo un año de contrastes: de avances significativos en políticas agrícolas y ganaderas, y de desafíos inesperados que nos obligan a redoblar esfuerzos. Pero si algo ha quedado claro es que la Junta de Extremadura no se aparta del lado de sus agricultores y ganaderos. Seguiremos trabajando con ellos, hombro con hombro, para que la agricultura y la ganadería de esta tierra sigan siendo motor económico, refugio cultural y garantía de futuro.