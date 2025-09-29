La revolución del campo ‘andalú’

En los últimos años, el campo andaluz ha comenzado a liderar una transformación silenciosa, pero profunda. Frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, agricultores comprometidos han decidido apostar por un modelo distinto: la producción ecológica y regenerativa.

No se trata solo de cultivar sin pesticidas o fertilizantes químicos, sino de mirar la tierra con respeto, de trabajar con ella y no contra ella, de ofrecer al consumidor algo más que un alimento: ofrecer salud, sostenibilidad y compromiso.

El producto ecológico no es una moda ni un lujo; es una necesidad. La tierra no puede soportar el ritmo al que la estamos sometiendo. Y los consumidores empiezan a ser conscientes de ello, buscando en su cesta de la compra alimentos sanos, libres de residuos tóxicos, producidos respetando el entorno y a quienes lo trabajan.

Pero, para que esta demanda crezca de forma sostenida, es fundamental que la sociedad sepa diferenciar estos productos.

Andalucía, con su enorme riqueza agrícola y diversidad de paisajes, tiene el potencial de convertirse en un referente europeo del modelo ecológico. La calidad de sus productos, desde aceites y vinos hasta hortalizas, frutos secos o legumbres, es incuestionable.

Sin embargo, es necesario que esa calidad también se traduzca en un mayor reconocimiento en los mercados y, sobre todo, en un valor añadido que compense el esfuerzo de producir respetando los ciclos naturales, regenerando los suelos y aumentando la biodiversidad.

En este contexto, el trabajo de asociaciones como AlVelAl cobra una relevancia crucial. Esta iniciativa, nacida en parte del sureste peninsular, es un ejemplo de cómo se puede cultivar regenerando.

Su apuesta combina la producción ecológica con prácticas regenerativas que mejoran la fertilidad del suelo, fomentan la biodiversidad, integran la ganadería extensiva —principalmente de cordero segureño— y devuelven la vida a paisajes empobrecidos por décadas de agricultura extractiva.

Pero, además, AlVelAl promueve algo esencial y valioso: la creación de comunidad. Porque regenerar la tierra también es regenerar el tejido social. Apoyar a los productores locales, fortalecer los vínculos entre quienes cultivan y quienes consumen, generar empleo digno y con orgullo en el medio rural, luchar contra la despoblación... todo forma parte de una misma visión. Y, en ese sentido, los canales cortos de comercialización tienen un papel fundamental.

Comprar directamente al productor o a través de cooperativas y empresas locales no solo reduce la huella ecológica del transporte y el embalaje, sino que también permite que el agricultor reciba un precio justo y seguridad por su trabajo. Para el consumidor, significa tener acceso a un alimento que une, que inspira, fresco, con sabor y con historia. ¡Un alimento con alma!

Por eso, es vital que las políticas públicas respalden, también económicamente, estos modelos. Que se impulsen ayudas a la conversión y mantenimiento de la agricultura y ganadería ecológicas, que se facilite el acceso a mercados de proximidad, que se forme al consumidor desde la escuela en el valor de una alimentación sana y sostenible. Porque producir de forma ecológica y regenerativa no debe ser un acto heroico o marginal, sino el camino lógico, de sentido común y mayoritario de nuestra agricultura.

Desde el campo, los campesinos estamos dando pasos valientes hacia una agricultura que cuida. Que cuida de la tierra, de quien la trabaja y de quien se alimenta de ella. Que no se conforma con sacar frutos, sino que quiere devolverle fertilidad, equilibrio, vida.

Esa es la verdadera calidad que debe reconocerse en nuestros mercados. Una calidad que no se mide solo en apariencia o rendimiento, ¡se mide en impacto positivo!

El consumidor también debe ser valiente y asumir un papel decisivo en esta transformación. Cada compra es un voto. Votar por lo ecológico, por lo local, por razas y variedades autóctonas, por lo regenerativo, es apostar por un futuro más sano, justo y sostenible, a corto y largo plazo.

La agricultura que necesitamos todos ya está germinando. Lo que toca ahora es regarla con el apoyo de todas las partes de la cadena alimentaria, con conciencia y reconocimiento.