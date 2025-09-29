Revolución silenciosa: cómo la IA cambia la agricultura almeriense

Durante décadas, las empresas hortofrutícolas de Almería han construido uno de los ecosistemas agrícolas más competitivos del mundo, combinando esfuerzo humano, innovación técnica y una capacidad logística admirable. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo actor ha empezado a abrirse camino en el día a día de estas organizaciones: la Inteligencia Artificial. Y aunque su presencia todavía es incipiente, sus efectos ya se dejan notar tanto en el campo como en los despachos.

La Inteligencia Artificial, tal y como la entienden los expertos del sector agroalimentario, no es una tecnología que venga a reemplazar la experiencia de las personas, sino a complementarla. Aporta una capacidad inédita para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas rutinarias y ofrecer respuestas ágiles a problemas complejos. En el contexto de la horticultura intensiva, donde las decisiones se toman bajo presión y cada hora de retraso puede tener un coste, disponer de esta capacidad puede marcar la diferencia entre un buen año y un año excepcional.

En las cooperativas y empresas agrícolas de la provincia, esta tecnología comienza a dejar atrás su carácter experimental y a integrarse en los procesos reales de producción, logística o comercialización. Así, por ejemplo, se está aplicando ya en la detección de plagas mediante imágenes, en la predicción de rendimientos, en la planificación de riegos o en el análisis económico por parcela. También se utiliza para correlacionar datos meteorológicos, históricos de producción y precios de mercado, facilitando una toma de decisiones más informada y estratégica.

El cambio más significativo, sin embargo, no es técnico sino organizativo. La introducción de IA implica modificar flujos de trabajo, repensar tareas, capacitar al personal y, sobre todo, asumir que muchas de las respuestas que antes llegaban con días de retraso, hoy pueden obtenerse en tiempo real. Esto genera tanto entusiasmo como incertidumbre, porque exige una adaptación cultural que no siempre es inmediata. En este proceso, la calidad del dato se convierte en un pilar fundamental. Una IA sin datos fiables es como un tractor sin ruedas: promete mucho pero no avanza. Por eso, aquellas organizaciones que llevan años digitalizando sus operaciones -desde el tareo en campo hasta la trazabilidad del pedido final- son las que hoy tienen más margen para aprovechar el potencial de estas nuevas herramientas.

En Almería, el ejemplo más claro de este nuevo enfoque es Margaret Professional Assistant. Aunque a simple vista pueda parecer otra herramienta digital, lo cierto es que representa un salto cualitativo en la manera de interactuar con los sistemas de gestión. En lugar de exigir al usuario que navegue entre menús y tablas, Margaret permite preguntar en lenguaje natural -por voz o texto- y obtener la información deseada al instante. Ya sea desde una finca, un almacén o una oficina comercial, cualquier persona puede preguntarle por el estado de una parcela, los pedidos de un cliente o el consumo de agua de una determinada semana. Además, lo hace en varios idiomas, a través de canales cotidianos como WhatsApp, y con un conocimiento específico del sector hortofrutícola que evita errores o respuestas imprecisas.

Esta herramienta, desarrollada por Hispatec e integrada en sus soluciones Efemis, ERPagro y Control Tower PRO, no actúa como una simple base de datos conversacional. Aprende, se adapta al contexto del usuario y automatiza tareas como la generación de informes, la detección de anomalías o el envío de documentos. Gracias a ello, libera tiempo al personal técnico y directivo, permitiéndoles concentrarse en lo verdaderamente estratégico: cómo producir más con menos, cómo reducir mermas, cómo anticiparse a los vaivenes del mercado.

El hecho de que una Inteligencia Artificial como Margaret esté funcionando ya en cooperativas y empresas agrícolas de la provincia demuestra que no estamos ante una promesa futura, sino ante una transformación en marcha. Al igual que ocurrió en su día con los invernaderos o la fertirrigación, lo que empezó como una ventaja competitiva acabará convirtiéndose en una condición necesaria para mantenerse en el mercado.

Por tanto, más que preguntarnos si estamos preparados para la Inteligencia Artificial, quizás deberíamos empezar a pensar cómo queremos utilizarla y si disponemos de datos de calidad para entrenarla. Porque el mayor riesgo no es adoptarla demasiado pronto, sino demasiado tarde.