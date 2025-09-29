Reyes Gutiérrez: consolidando liderazgo en aguacate y mango con sostenibilidad, innovación y valor añadido

La última campaña comercial ha sido muy positiva para Reyes Gutiérrez, destacando la estabilidad en la demanda de aguacate pese a los desafíos logísticos y de costes que han marcado el entorno. La empresa ha logrado mantener un volumen sólido de exportación, reforzando su posición en los principales mercados europeos.

Uno de los hitos más destacados ha sido la ampliación de las hectáreas certificadas como producción ecológica, que son casi 200 hectáreas BIO dentro de un total de más de 500 hectáreas de cultivo que la compañía gestiona en la Axarquía malagueña, Cádiz y Portugal. Esta expansión no solo refleja el firme compromiso de Reyes Gutiérrez con una agricultura responsable y sostenible, sino también su alineación con las tendencias de consumo saludable y ecológico.

Las inversiones realizadas en el campo han permitido mantener altos estándares de calidad y maduración óptima, generando confianza y fidelización en los mercados de destino.

Diferenciación frente a la comoditización

El consumo de aguacate sigue creciendo a buen ritmo en Europa, con un aumento estimado del 10% anual. Sin embargo, el rápido crecimiento de la producción global exige nuevos esfuerzos para estimular la demanda y evitar la comoditización del producto.

Desde Reyes Gutiérrez apuestan por impulsar el conocimiento del consumidor a través de campañas informativas que destaquen el valor nutricional del aguacate y su versatilidad culinaria. Paralelamente, trabajan en ofrecer un producto diferenciado, centrado en la calidad, el sabor y la sostenibilidad. El control en destino del punto óptimo de maduración, la homogeneidad en calibre y la apuesta por envases sostenibles son pilares de una estrategia orientada a ofrecer valor añadido real.

Sostenibilidad: más allá del agua

Durante el último año, la compañía ha avanzado de forma significativa en sus políticas de sostenibilidad. Además de la gestión eficiente del agua, destaca la ampliación de hectáreas BIO, la implementación de técnicas de manejo integrado de plagas y la reducción de insumos químicos para proteger la biodiversidad.

También se está apostando por envases compostables y materiales más sostenibles, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso.

Mirando al futuro: inversión y consolidación

Reyes Gutiérrez continúa con su estrategia de crecimiento, con nuevas inversiones en infraestructura y tecnología en su sede principal. Estas mejoras permitirán aumentar la eficiencia en la postcosecha y seguir garantizando la excelencia en aguacates y mangos.

A nivel comercial, la compañía sigue consolidando su presencia en Europa y explorando nuevas oportunidades de mercado, manteniendo como ejes prioritarios la calidad, la trazabilidad y el compromiso con la sostenibilidad.