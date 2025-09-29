Roquetas de Mar, agricultura sostenible con garantía de calidad

Roquetas de Mar continúa consolidando su modelo agrícola como uno de los más innovadores y sostenibles de Europa, sustentado en una combinación de esfuerzo humano, infraestructuras hídricas estratégicas y una red de caminos rurales en constante modernización. Con más de 3.000 hectáreas dedicadas al cultivo bajo plástico y una potente industria auxiliar, el municipio mantiene firme su liderazgo hortícola, respondiendo con determinación a los grandes retos de la escasez de agua y la necesidad de mejorar la conectividad rural.

La seguridad hídrica ha vuelto a situarse como prioridad. A principios de 2025, la Junta de Andalucía declaró de interés de la Comunidad la construcción de un depósito de agua de abastecimiento urbano en Roquetas de Mar, con el fin de reforzar las reservas en caso de incidencias en la planta desaladora de Dalías II.

La apuesta por la gestión eficiente del recurso se ha visto reforzada con la entrega de la concesión de agua desalada por 20 años al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que permitirá disponer de hasta 10, hectómetros cúbicos de aguas regeneradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar. Esta concesión, junto a una inversión de 14 millones de euros en la conexión de agua en alta, convierte a Roquetas en el primer municipio del Poniente almeriense que se abastecerá de forma exclusiva de agua desalada de calidad, garantizando así el futuro agrícola y urbano del municipio.

El consejero, Ramón Fernández-Pacheco, entregaba esta concesión al alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Consorcio, para la Gestión del Ciclo Integral del Agua en el Poniente, Gabriel Amat, destacando que “se trata de la primera concesión que la Junta autoriza para este tipo de aguas que está adaptada a la nueva normativa”.

Por su parte, Amat, señala que “este logro demuestra que Roquetas no solo se sitúa a la cabeza en innovación tecnológica, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible. Gracias a esta infraestructura, garantizamos una fuente alternativa de agua que permitirá asegurar el abastecimiento para el regadío en un contexto de sequía estructural. Es una apuesta valiente y eficaz por el futuro de nuestra agricultura y nuestro entorno ya que con este importante paso se está garantizando la protección del ecosistema del poniente almeriense”.

Por otro lado, este año el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado un paso decisivo al aprobar la contratación de un servicio integral de mantenimiento y conservación de caminos rurales. Esta medida, con una inversión inicial de más de 418.000 euros y prorrogable hasta cuatro años, permitirá garantizar la seguridad, la higiene ambiental y la rápida respuesta a las necesidades de agricultores y transportistas. La concejal de Presidencia, Rocío Sánchez, ha subrayado la importancia de asegurar la transitabilidad de una red que soporta diariamente un intenso movimiento de vehículos agrícolas, esenciales para llevar la producción desde los invernaderos hasta los mercados europeos.

Estas actuaciones, junto al impulso de la tecnificación de los cultivos, la lucha biológica, la incorporación de jóvenes al sector y el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura, dibujan el horizonte de un modelo que no deja de evolucionar. Roquetas de Mar demuestra, una vez más, que su agricultura no solo produce alimentos, sino que genera desarrollo, sostenibilidad y oportunidades, afianzándose como motor económico esencial para Andalucía y para Europa.