Sakata lanza Japi, el tomate que sabe hacerte feliz

Sakata aterriza con fuerza en el segmento del tomate con el lanzamiento de Japi, el tomate que “sabe”, tanto por sabor como por conocimiento. Esta variedad de tomate oriental aspira a posicionarse como el mejor del mercado en relación calidad precio. ‘Es un tomate gourmet desarrollado para satisfacer la principal demanda del consumidor: el sabor. Su piel fina y su pulpa jugosa conquistan a los paladares más exigentes’ ha explicado Francisco Morales, gerente de Sakata Seed Ibérica. Japi destaca por su equilibrio perfecto entre firmeza, azúcares y ácidos, ofreciendo una experiencia sensorial única gracias a su característico ‘crunch’ y su sabor inigualable. Recién llegado al mercado, Japi se lanza con la mirada puesta tanto en el consumidor nacional como en la conquista de mercados internacionales en los próximos años.

Japi es sin duda una de las novedades de esta temporada pero se complementa con Aguilar, la nueva variedad de tomate rama que Sakata ha lanzado al mercado este año, y que destaca por su calibre constante durante todo el ciclo, resistencia al virus del rugoso y excelente comportamiento en condiciones de altas temperaturas. Al catálogo se le unen los portainjertos Araucaria y Adansonia, pensados para mejorar la productividad y la resistencia del cultivo de tomate.

Con altas expectativas puestas en el tomate, Sakata también ha demostrado ser un actor clave en cultivos como el pimiento, calabacín o el pepino. En calabacín, Sakata ha logrado un importante hito con KAI, una variedad que se ha convertido en un caso de éxito para la compañía. Gracias a su resistencia al virus de Nueva Delhi y a su excelente comportamiento agronómico, KAI ha conseguido posicionarse como una referencia clave en el mercado de calabacín. “Sakata continúa trabajando en este sentido para ofrecer, no solo las resistencias a plagas y enfermedades, sino también variedades que sean rentables para el agricultor y que ofrezcan calidad y poscosecha, dando un valor añadido a toda la cadena”, ha afirmado Francisco Morales.

En los últimos años, Sakata ha ido ampliando notoriamente su portfolio de variedades. En pimiento, el catálogo se ha aumentado con variedades como Txeco, Asem y Matga, que se suman a otras como Sibac, Juma o Moma, abarcando así los distintos ciclos productivos de la provincia. También en pepino, Sakata ha reforzado su oferta: Metric complementa a Izal y Dorian para cubrir el calendario completo en Almería y la costa granadina.

En su apuesta decidida por Almería, donde llegó hace 10 años, Sakata está inmersa en la construcción de la nueva sede de la compañía en Puebla de Vícar, que actuará como centro neurálgico de operaciones y de relación directa con el agricultor. Este nuevo edificio no solo mejorará la capacidad logística y técnica de la compañía, sino que refuerza su compromiso con el desarrollo local, la generación de empleo cualificado y la consolidación de Almería como referente europeo en innovación agrícola.

El nuevo proyecto se integra dentro de la estrategia de Sakata en Iberia, donde mantiene su liderazgo en brásicas, con cultivos al aire libre como el brócoli, la coliflor o la calabaza butternut.