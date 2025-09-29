Las soluciones técnicas de Ecoculture se abren puertas a nuevos mercados

ECOCULTURE Biosciences participará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fruit Attraction, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas que se celebra anualmente en Madrid. Durante estos días, la empresa tendrá la oportunidad de fortalecer sus relaciones con clientes tanto nacionales como internacionales, así como de mostrarles las últimas novedades en su gama de productos para combatir el estrés abiótico y biótico.

En este evento, la empresa presentará además la puesta en marcha de su recién estrenada tienda online que ya se encuentra en funcionamiento para acercar todos sus productos a clientes de España y Portugal que hasta ahora no tenían un distribuidor cercano. La iniciativa nace para cubrir las necesidades de pequeños agricultores, ante el notable incremento en la demanda de estas soluciones y que a través de esta plataforma online ya pueden beneficiarse de las bondades de los productos.

El gerente de Ecoculture, Ángel Ruiz Serna, ha destacado que “lo que pretendemos es dar a conocer las soluciones reales de las que disponemos para solucionar problemas en la producción, así como acercarlas a nuevas empresas a través de nuestra plataforma de venta que ya está activa, mediante la cuál podemos ayudar a mejorar sus cultivos de calidad estén donde estén”.

Además, dentro de su gama de productos, la compañía dará a conocer la innovadora herramienta pensada para combatir hongos y plagas, minimizando su impacto y manteniendo altos rendimientos, ayudando a reducir las pérdidas en cantidad y calidad de las cosechas de granos, frutas y hortalizas, mejorando así la salud de los cultivos.

Entre estas innovaciones destaca XStress, una solución que mitiga los efectos negativos que situaciones de estrés pueden generar en los cultivos. Desde su lanzamiento, ha demostrado consistentemente su eficacia frente al estrés abiótico causado por diversas condiciones ambientales a lo largo del año. Además, se ha consolidado como una herramienta poderosa para reducir los síntomas de ataques virales, fúngicos o bacterianos.

Recientemente, el uso de esta tecnología ha mostrado su capacidad para reducir hasta en un 70% la incidencia de hongos de la familia Botryosphaeriaceae en cultivos de aguacate Hass en la provincia de Málaga. También ha sido efectiva contra el virus rugoso en el tomate, logrando que las plantas, menos afectadas, continúen produciendo a pesar de la enfermedad.

De manera similar, ha demostrado resultados positivos frente a enfermedades como el mal de Panamá en plátano, el ‘greening’ en cítricos de Sudamérica, y la fusariosis en cultivos de mango en Brasil, donde la incidencia en las áreas tratadas con XStress ha sido notablemente menor.

Sobre XStress, el gerente de Ecoculture ha señalado que “es una herramienta que nos ayuda a manejar la oxidación de la planta tanto en factores bióticos como abióticos para impedir que la planta se oxide, que es lo que ocasionará problemas en el cultivo”.

En definitiva, presentará su línea de productos altamente efectiva. que permite reducir la cantidad total de nitratos y otros nutrientes aplicados a los cultivos, lo que conlleva beneficios ambientales, mientras refuerza los mecanismos de defensa naturales de las plantas frente al estrés.

Ecoculture, que se acerca a su decimoquinto aniversario, aplica los principios de la producción sostenible de alimentos vegetales, comprendiendo las necesidades tanto de las plantas como de la industria alimentaria, siendo una empresa comprometida con los ideales de una agricultura sostenible, maximizando la productividad de los cultivos y minimizando el uso de insumos artificiales y agua de riego como premisas indiscutibles para garantizar el respeto al medio ambiente.