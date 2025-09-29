Supermercados El Jamón: Comprometidos con la agricultura y el producto local

El vínculo entre el campo andaluz y el comercio de proximidad es más que una relación comercial: es un compromiso que sostiene la economía rural. Supermercados El Jamón, con 60 años de historia y un total de 294 establecimientos en Andalucía, ha consolidado una relación directa, cercana y estable con el sector agrícola regional. Una alianza que, lejos de ser estática, se ha reforzado especialmente en los últimos años.

2025 ha sido un curso de consolidación para el modelo de distribución que promueve El Jamón: basado en la cercanía, la confianza y el valor del producto local. En un entorno cada vez más desafiante para la agricultura —por el alza de costes, el cambio climático o la presión exterior—, apostar por proveedores andaluces no es solo una estrategia empresarial: es una declaración de principios.

Uno de los ejes que define a El Jamón es su apuesta firme por el producto de kilómetro cero. Aproximadamente el 55 % de las frutas y hortalizas frescas que comercializa provienen directamente de explotaciones andaluzas. Si se incluyen también los productos envasados y embotellados —como gazpachos, salmorejos o pimentadas— elaborados íntegramente con materias primas de origen andaluz, el porcentaje de productos frescos y envasados con origen en Andalucía se sitúa en torno al 65 %. Esto refuerza el papel de El Jamón como canal de distribución clave para el producto autóctono.

En cuanto a sus proveedores del sector de frutas y hortalizas, el 20 % son de la provincia de Huelva, el 60 % proceden del resto de Andalucía y el 20 % restante del ámbito nacional.

Este modelo no solo reduce la huella de carbono asociada al transporte, sino que también permite una mayor frescura, rotación y control de calidad del producto. Además, gracias a su marca propia, El Jamón garantiza una trazabilidad total en muchas de las referencias que ofrece, con estándares de calidad definidos y una cuidada selección de proveedores. Aunque los proveedores de frescos para su marca propia son de ámbito nacional, el producto es íntegramente andaluz, y así se señala con la distinción de la bandera de denominación de origen en sus envases.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, El Jamón ha reforzado su compromiso con un modelo de consumo más responsable. Entre las acciones más recientes, destaca la implantación de sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, la mejora de los envases mediante materiales más sostenibles y formatos adaptados al consumidor actual, así como la renovación del mobiliario de la sección para optimizar la visibilidad del producto, su conservación y la experiencia de compra en tienda.

Además, se aplican estrategias para evitar el desperdicio alimentario, como una rotación más eficiente, promociones específicas para frutas con menor vida útil o campañas centradas en frutas “imperfectas” pero de igual calidad.

Supermercados El Jamón entiende que el futuro de la alimentación pasa necesariamente por el cuidado de la tierra, el apoyo a los pequeños y medianos productores y una distribución que no dé la espalda a su entorno. Por eso, seguirá ampliando su red de proveedores locales, fomentando relaciones comerciales sostenibles y apostando por una cadena agroalimentaria equilibrada, desde el campo hasta la mesa.

Porque hablar de agricultura en Andalucía es hablar también de identidad, cultura y territorio. Y en ese sentido, El Jamón quiere seguir siendo un aliado fiable, comprometido y coherente.