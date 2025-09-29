Tecnología y resiliencia: el futuro del arrastre en el Mediterráneo español

Es posible que el sector pesquero del Mediterráneo, tradicionalmente ligado a la historia y a costumbres centenarias, pueda adaptarse a los tiempos que corren? Esta es la cuestión que muchas veces me planteo tras años de trabajo en la digitalización de un sector que enfrenta uno de los momentos más complicados de su historia. La flota pesquera, especialmente la de arrastre, ha tenido que transformarse, más por necesidad que por elección, ante las políticas de conservación impuestas por Bruselas. Estas normativas, al centrarse exclusivamente en los aspectos medioambientales, han dejado al sector pesquero en una situación de incertidumbre, donde muchos temen por su futuro y su sustento..

Si bien muchos asocian el mar con la tradición, lo cierto es que el sector pesquero es uno de los más digitalizados. Sin los sistemas avanzados de navegación, control y comunicación que emplean nuestros barcos, la pesca tal y como la conocemos sería impensable. Pero, como bien sabemos, traer el pescado al puerto es solo una parte del proceso. La otra parte, no menos importante, es comercializarlo. Aquí es donde entran en juego las sofisticadas lonjas de descarga y venta que, gracias a los avances tecnológicos, permiten que los productos del mar lleguen frescos a las mesas de los consumidores. Lo hacen a través de los comercializadores, quienes adquieren el producto en lonjas de primera venta de pescado fresco y cumplen escrupulosamente con todas las exigentes normativas sanitarias y de trazabilidad vigentes en Europa.

La digitalización como aliado estratégico

Actualmente, toda esta tecnología se utiliza casi exclusivamente para cumplir con normativas y exigencias de comercialización. La información que se extrae de todo el proceso alimenta estadísticas que se estudian a destiempo y por personas que conocen poco el sector. Además, estas personas tienen la potestad de desarrollar normas que también se aplican a destiempo, provocando situaciones como la que estamos viviendo.

Si, en lugar de esto, utilizáramos toda la información disponible para ayudar al sector a desarrollar estrategias de producción y comercialización más eficientes, eficaces y rentables, casi con toda seguridad dejaría de ser visto como un problema y sería mucho más atractivo en todos los aspectos. Los pescadores demuestran a diario, con datos y hechos, que son imprescindibles. Sin embargo, alguien se empeña en criminalizarlos en vez de ayudarlos, cuando además deben enfrentarse a una voraz competencia desleal. El pescado que se extrae del Mediterráneo es más que una simple mercancía: es un componente esencial de una dieta saludable, apreciado tanto a nivel local como global. Los consumidores lo valoran por su frescura y calidad, y el sector pesquero español es reconocido por ello en los mercados internacionales.

La digitalización no solo agiliza procesos: proporciona datos y, por tanto, poder. Si se utilizan correctamente, los datos generados pueden transformarse en decisiones estratégicas que optimicen todo el proceso pesquero, desde la salida al mar hasta la venta en la lonja. Con las herramientas adecuadas, como el análisis de datos en tiempo real, los pescadores pueden planificar mejor sus salidas al mar, minimizando el esfuerzo y maximizando las capturas. También se puede mejorar la trazabilidad del pescado, algo que cobra una enorme importancia en mercados internacionales donde la sostenibilidad es cada vez más valorada.

Los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático también tienen cabida en el sector. La inteligencia artificial puede ayudar a predecir patrones migratorios, gestionar cuotas de pesca e incluso evaluar el estado de los caladeros, haciendo posible una pesca más precisa, menos invasiva y más respetuosa con el medio ambiente.

El futuro de la pesca mediterránea

Este camino hacia la digitalización no será sencillo, por supuesto. El sector pesquero es tradicional, y los cambios implican modificar costumbres y poner esfuerzo. Pero, como hemos visto en muchos casos de éxito, la integración de nuevas tecnologías es posible y muy beneficiosa. La clave para lograrlo es la colaboración entre todos los actores: administraciones públicas, científicos, tecnólogos, pescadores y comercializadores. Si todos vamos en la misma dirección, el sector pesquero no solo sobrevivirá, sino que prosperará.

Este enfoque de colaboración es esencial, ya que, según un reciente estudio de mercado impulsado por Grupo CIE, el 80 % de los mayoristas de pescado consideran que las normativas europeas van en contra de los intereses del sector pesquero. En este sentido, es fundamental que las partes involucradas se escuchen y trabajen juntas para encontrar soluciones innovadoras que no solo aseguren la sostenibilidad, sino que también promuevan la rentabilidad del sector.

El futuro de la pesca en el Mediterráneo no está escrito aún. Pero una cosa es cierta: si queremos seguir viendo barcos en los puertos, redes en las lonjas y pescado fresco de tan alta calidad en nuestras mesas, la clave está en apostar por la colaboración y la innovación. Solo con compromiso, conocimiento y tecnología podemos garantizar que el mar siga siendo una fuente de vida y sustento para las generaciones futuras. Pero necesita que se crea en él y que se desarrollen políticas dirigidas a su sostenibilidad, y no a su desaparición