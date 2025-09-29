UNICA Agribusiness Centre: Almería acoge el mayor centro de innovación agroalimentaria de España

El proyecto Unica Agribusiness Centre, promovido por Unica Group, va a irrumpir con fuerza en el panorama agroalimentario nacional y europeo. Con una inversión global estimada en 20 millones de euros, esta iniciativa se consolida como uno de los proyectos más ambiciosos de innovación y valor añadido en el sector hortofrutícola. No solo busca posicionar a UNICA como líder indiscutible de la comercialización agroalimentaria, sino también como motor de transformación tecnológica, científica y comercial en el sur de Europa.

La Junta de Andalucía declaró oficialmente el Unica Agribusiness Centre como Proyecto Estratégico, lo que implicaba su inclusión en la Unidad Aceleradora de Proyectos. Esta categoría permite reducir los tiempos de tramitación administrativa y agilizar su ejecución. El gobierno andaluz considera que el Unica Agribusiness Centre tendrá un impacto económico, social y tecnológico de primer orden, tanto en la provincia de Almería como en el conjunto del sector agrícola regional.

La infraestructura proyectada para el Unica Agribusiness Centre está concebida como un espacio de trabajo abierto, flexible y altamente tecnológico. El diseño arquitectónico y funcional responde a una clara orientación: fomentar la transmisión de conocimiento, la cooperación interinstitucional y la implantación de nuevas ideas en el tejido agrícola. Según la planificación, las obras comenzaron con el acto simbólico de colocación de la primera piedra en octubre de 2023, dando inicio a una primera fase de ejecución en junio de 2024 y con fecha de finalización estimada en agosto de 2025. La inauguración oficial está prevista para septiembre de 2025.

La nueva sede de Unica Group albergará todos sus departamentos funcionales: desde Dirección General y Comercialización, hasta Logística, Calidad, Subvenciones y Recursos Humanos. El edificio incluirá también un conjunto de instalaciones de alto nivel que lo convierten en un centro sin precedentes en Europa: Simulador de supermercados, para probar escenarios reales de consumo, incubadora de start-ups agroalimentarias, fomentando la generación de empresas emergentes en el sector, espacios colaborativos con universidades y empresas, áreas de cultivo ecológico y zonas de experimentación con invernaderos high-tech y mid-tech. Además, está prevista una cocina industrial para innovación culinaria aplicada a frutas y hortalizas, un invernadero vitrina como escaparate de innovación agrícola y espacios dedicados al procesamiento de Big Data agrario.

Desde su concepción, el Unica Agribusiness Centre ha estado orientado a convertirse en un Centro de Creación de Valor para las frutas y hortalizas producidas por las cooperativas socias de Unica Group. Su enfoque se basa en una relación proactiva e interactiva con el mercado, dotando al centro de la capacidad para adaptarse a las tendencias emergentes y anticiparse a las demandas de los consumidores.

El objetivo no es solo reaccionar ante el mercado, sino también generar nuevas necesidades a través de la innovación. En este sentido, el Unica Agribusiness Centre está diseñado para impulsar el desarrollo de nuevos productos, formatos y técnicas de comercialización que añadan valor a los productos hortofrutícolas, y mejorar así su competitividad a escala global.

Uno de los pilares fundamentales del Unica Agribusiness Centre será su contribución a la sostenibilidad del modelo productivo. Se trata de un espacio que apuesta por una arquitectura eficiente, energías renovables y una lógica circular en el uso de recursos. Al mismo tiempo, es una plataforma de innovación permanente, al servicio de socios, clientes y colaboradores.

El centro también fomentará la cooperación con universidades, centros tecnológicos, casas de semillas y empresas agroindustriales, sirviendo como punto de encuentro e intercambio de conocimiento entre los diferentes actores del ecosistema agroalimentario.

Impacto económico y generación de empleo

La construcción y puesta en marcha del Unica Agribusiness Centre supondrá una inversión total de 20 millones de euros, siendo parte de esa inversión subvencionable. La financiación de esta ayuda se reparte entre el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y fondos del presupuesto nacional español.

Desde la perspectiva del empleo, se estima que el proyecto contribuirá a la creación de más de 400 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, incluyendo perfiles especializados en áreas como tecnología agrícola, ciencia de datos, ingeniería agronómica, logística y marketing.

El presidente de Unica Group, José Martínez Portero, ha destacado en varias ocasiones la magnitud y visión del proyecto, afirmando que “no hay nada parecido en Europa a lo que está naciendo en Almería y, si lo hacemos bien, será muy difícil que nadie nos iguale en los próximos 30 o 40 años”.

Sus palabras resumen bien la ambición transformadora del Unica Agribusiness Centre, que aspira a convertirse en el referente europeo de innovación agroalimentaria, no sólo en el ámbito de la producción, sino en todo lo relacionado con la alimentación, la ciencia y la tecnología aplicada al campo.

En ese sentido, el Unica Agribusiness Centre no se limita a reproducir el modelo agrícola almeriense basado en el invernadero, sino que lo amplía y reinterpreta, incorporando criterios de calidad, diseño, investigación, sostenibilidad y desarrollo empresarial.

Unica Group es hoy una de las mayores cooperativas hortofrutícolas de España y Europa. Su modelo de negocio se basa en la comercialización conjunta, logrando sinergias entre productores y asegurando eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor. Esta filosofía colaborativa está ahora respaldada por un salto cualitativo: la inversión en conocimiento, tecnología y talento a través del Unica Agribusiness Centre.

Este nuevo centro permitirá a Unica reforzar su estructura organizativa, centralizando todos sus departamentos en una única sede y proporcionando a sus equipos un entorno de trabajo multidisciplinar, moderno y conectado. Todo ello se enmarca en un proceso de transformación interna hacia un modelo corporativo más ágil y orientado a resultados.

La puesta en marcha del Unica Agribusiness Centre supondrá un antes y un después en la agricultura andaluza y europea. No solo por su dimensión y volumen de inversión, sino por su concepción como ecosistema de innovación, sostenibilidad y cooperación.

Su vocación es clara: anticipar el futuro, crear valor desde el conocimiento, y posicionar a Almería como una capital europea de la tecnología agroalimentaria.

De este modo, el Unica Agribusiness Centre se presenta no solo como un proyecto empresarial o institucional, sino como una apuesta estructural por un nuevo modelo agroalimentario, capaz de afrontar los retos globales de los próximos 30 años: sostenibilidad, seguridad alimentaria, competitividad, y digitalización.

Desde su creación UNICA GROUP no ha parado de crecer, cada vez son más las cooperativas que confían en su modelo de comercialización conjunta. Como parte de su estrategia de expansión, UNICA ha formalizado su entrada en el mercado del aguacate con la integración de Cooperativa del Campo Guadiaro y Cooperativa San Martín del Tesorillo (Tesoricoop), dos productoras independientes, pero que comparten ubicación en la Sierra de los Alcornocales (Cádiz). Estas cooperativas destacan por su producción de aguacates y cítricos ecológicos (naranjas, mandarinas y clementinas) y aportarán un volumen conjunto de 15 millones de kilos anuales, de los cuales 5 millones corresponden al aguacate. Ambas cooperativas han demostrado un firme compromiso con el desarrollo rural y la economía local, contribuyendo al crecimiento sostenible de la región y ofreciendo productos de alta calidad a sus clientes. De las 4 cooperativas iniciales, en el año 2009, actualmente son 19 sociedades con 25 almacenes de confección. UNICA tiene presencia de cuatro comunidades autónomas y ocho provincias.

Por su parte, UNICA ha batido de nuevo su propio récord con un volumen de negocio consolidado de 676 millones de euros en la pasada campaña 23/24 (que incluye servicios de sus cooperativas como suministros, gasolineras, etc.), y unas ventas en frutas y hortalizas de 622 millones de euros. De cara a las previsiones de la presente campaña 24/25, UNICA adelanta unas ventas por la comercialización de frutas y hortalizas de unos 720 millones de euros, y con un volumen de nos 530 millones de kilos (*al cierre de este anuario aún no había concluido la campaña agrícola).

Dentro del modelo de UNICA, las cooperativas asociadas mantienen su identidad, pero se unen a un proyecto de comercialización conjunta mediante especialización de centros, cada cooperativa aporta su mejor versión, la comercialización se concentra y gana en dimensión, y todo el conjunto de cooperativas socias, y agricultores se benefician de ello.

Nuevas soluciones para el consumidor

Con objeto de captar todo el valor añadido posible del mercado, es clave que el consumidor nos prefiera, sólo así los clientes demandarán las frutas y hortalizas de nuestros socios y pagarán por ellas. Por este motivo, UNICA tiene marcada en su filosofía la innovación. Las referencias de IV Gama han entrado con fuerza en su catálogo, gracias, en parte, a su nueva línea The Chef In You. Con ella se pretende dar un gran impulso a la cocina moderna con su innovadora selección de productos frescos y listos para usar. Con opciones que incluyen un mix de verduras perfecto para añadir el toque final a cualquier receta, chips ondulados y bastones de boniato, wok de verduras, láminas de calabacín, rodajas de berenjena, así como patatas lavadas y cortadas, todos listos para cocinar. Estas opciones combinan textura crujiente y sabor natural, dentro de esta línea diseñada para facilitar el día a día de los cocineros, tanto amateurs (clientes de supermercados), como chefs profesionales (canal Horeca). Cada producto está cuidadosamente preparado para garantizar frescura, calidad y un ahorro de tiempo significativo en la preparación de los platos, sin perder sabor ni valores nutricionales. Por otra parte, tras la incorporación de Surinver a UNICA, su catálogo de producto también se ha visto enriquecido con una amplia variedad de soluciones de V Gama, entre las que destacan tomate rallado, las tradicionales verduras asadas y, entre las novedades, ensaladas de quinoa, de legumbres o verduras caramelizadas.

Junto a estas nuevas ideas para facilitar la vida del consumidor, hace años que UNICA apostó por el comercio electrónico a través de www.lacajasaludable.es

La Caja Saludable ha sido la primera referencia de UNICA en lucir el sello de ‘Producto Cooperativo’, marcando el inicio de una integración que, más adelante, se ampliará a su grueso catálogo de productos. Con este paso, la cooperativa reafirma su compromiso con un modelo productivo sostenible, ético y centrado en las personas, ofreciendo productos con garantía de origen que destacan por su calidad, transparencia y responsabilidad social. Esta alianza refuerza los valores del cooperativismo, promoviendo un sistema basado en el respeto al medio ambiente, el beneficio directo para las comunidades donde radican y el respeto por el entorno. La caja saludable ofrece fruta y verdura de temporada, directa de los socios agricultores de UNICA, y se distribuye a toda la península, en verano incluso con transporte en frío sin coste adicional para el cliente. En definitiva, una opción para hacer accesible la verdura, aportando frescura y sostenibilidad y siempre basándose en la gran variedad de producto de la que hace gala el catálogo de UNICA.