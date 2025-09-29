Universidad y sector agroalimentario: alianza de alto valor para Andalucía

La relación de la Universidad de Almería con el desarrollo del sector agroalimentario almeriense y andaluz acumula una sólida trayectoria de varias décadas, que se inició incluso antes de la creación de la propia UAL en 1993, cuando todavía nuestro campus estaba vinculado formalmente a la Universidad de Granada.

Así pues, en la profunda transformación económica y social que ha supuesto para toda una provincia y para una comunidad autónoma la consolidación de una industria agroalimentaria que hoy es puntera en el mundo, la Universidad de Almería puede ser considerada con derecho como un agente protagonista de primer orden, de la mano, claro está, de los propios agricultores, de las empresas y de las administraciones, con los que mantenemos desde siempre una estrecha y leal colaboración basada en la búsqueda de un objetivo común: la excelencia de nuestra agricultura.

Como institución pública de enseñanza superior que somos, tenemos muy interiorizada nuestra misión de contribuir al progreso de nuestro entorno. Teniendo en cuenta que el sector agroalimentario representa una parte muy importante del PIB de Almería y de Andalucía, nuestra apuesta por continuar siendo parte activa en su evolución y adaptación a los cambios en un mundo dinámico se mantiene inquebrantable.

La investigación y el intercambio de conocimiento son los pilares de esa colaboración sólida establecida entre la Universidad de Almería y los agentes del sector agroalimentario almeriense, y también andaluz.

La Universidad de Almería (UAL) no solo es un centro de enseñanza, sino un motor de innovación para el sector agroalimentario. A través del Centro de Investigación CIAMBITAL, más de 30 grupos de investigación, compuestos por decenas de expertos, dedican sus esfuerzos a fortalecer la industria desde sus cimientos.

Su trabajo es un abanico de soluciones: desde la creación de variedades de plantas más resistentes y productivas hasta la identificación de compuestos bioactivos para desarrollar alimentos funcionales. También se centran en la introducción de tecnologías avanzadas, como la digitalización, y siempre con un foco claro en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad.

Además, buscan cómo generar valor añadido en cada etapa. Esto incluye nuevas técnicas de envasado y procesamiento de alimentos, con un énfasis especial en productos de IV y V gama, y la reutilización de subproductos agrícolas. Esta labor se extiende más allá de nuestras fronteras, ya que la UAL lidera la alianza Unigreen, un proyecto europeo que busca convertirse en un referente en agricultura sostenible y biotecnología.

Pero la contribución de la UAL no se detiene ahí. Nuestros investigadores también se involucran en un aspecto fundamental para el mercado y el consumidor europeo: el sabor. Junto con la nutrición y la salubridad, la mejora del sabor a través de la investigación biotecnológica es un estándar de alta calidad. La colaboración constante con el clúster agroalimentario ha asegurado que el conocimiento de la universidad se aplique directamente en la industria, lo que ha permitido que la región del sureste español no solo sea la “huerta de Europa”, sino una fuente de productos de alta calidad, sabrosos, saludables y producidos de forma sostenible. Esta es la mejor garantía para que nuestra agroindustria siga siendo un líder global.