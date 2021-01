Alcalá de Guadaíra paga más de 6.700 euros por "daños y perjuicios" a un sindicato

El Grupo Municipal Socialista ha pedido incluso públicamente que esta cantidad se done para acciones sociales, dada la situación de pandemia y de que se trata de dinero "de todos los ciudadanos de Alcalá " y que no esté al servicio de "intereses sindicales".

Una información exhaustiva sobre ocho materias distintas

La sentencia por la que ahora debe pagar el Ayuntamiento tiene su origen en una mesa de negociación que se convocó, en 2017, para negociar la Oferta Pública de Empleo de ese año. El delegado sindical de CCOO presentó sucesivos escritos, pidiendo información, a la que no tuvo acceso. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra recurrió el primer fallo, del juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, ante el TSJA, que rechazó sus argumentos de que la OPE de 2017 ni siquiera llegó a aprobarse, que sí se le suministró información y que no procedía al pago de indemnización alguna, al considerar que no se había producido perjuicio. Entre la información solicitada, que no se entregó en tiempo y forma y en la que se basa la condena por vulneración del derecho a la información de la sección sindical, están las horas y los servicios extraordinarios; los refuerzos realizados por funcionarios de bomberos; trabajos de superior categoría y nivel; antigüedad de los empleados municipales vinculados a plazas vacantes; plazas dotadas presupuestariamente y personal que las ocupa; datos necesarios para calcular la reposición de efectivos y adaptación de la relación de puestos de trabajo y plantilla prevista. El gobierno local argumentó que esta información se le fue dando al sindicato. Éste asegura que ni siquiera ahora la tiene completa.