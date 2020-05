Tomares entrega 'routers' para la conexión a internet a alumnos sin recursos

El Ayuntamiento de Tomares ha entregado cerca de una treintena routers, para la conexión a internet, a familias cuyos hijos estaban teniendo problemas para conectarse y seguir las clases de forma telemática.

Según han precisado fuentes municipales, la adquisición y reparto se ha hecho después de consultar con los centros educativos, que son los que han detectado unos 28 casos de alumnos que, por la situación económica de sus familias, no estaban recibiendo las tareas o el profesorado no lograba contactar para seguir las clases.

También se han repartido dispositivos electrónicos para que los alumnos puedan conectarse, aunque en ese caso se trata de un material propiedad de los colegios.

Según ha destacado el Consistorio en un comunicado, el objetivo es que "ni un solo alumno de Tomares se quede atrás y puedan seguir sus estudios desde casa en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros".

La medida se ha puesto en marcha por la concejalía de Educación y permitirá a los alumnos de familias que no tenían acceso a Internet acceder a toda la información que necesitan y conectarse on line con sus profesores para continuar su formación mientras que no se pueda asistir a clase de forma presencial debido al coronavirus.

El gobierno local de Tomares, que preside José Luis Sanz (PP), recuerda que la educación ha sido siempre una prioridad, así como el acceso a las Nuevas Tecnologías.