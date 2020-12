El PP alerta del riesgo de incendio en un edificio okupado de Coria

El PP de Coria del Río ha alertado este lunes "del riesgo extremo de incendios" en un edificio okupado en la barriada Guadalquivir, en el que asegura que los ocupantes han acumulado palés de madera para hacer fogatas. La formación reclama “una actuación urgente por parte de las autoridades para que esta situación no derive en una tragedia como la producida recientemente en Badalona”.

En un comunicado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coria del Río, Andrés Parrado, ha lamentado “la situación en la que se encuentra un edifico de la Gran Avenida de la localidad que se ha convertido en un auténtico problema para la convivencia de los vecinos de la Barriada Guadalquivir”.

Según Parrado, las denuncias sobre la okupación de este edificio en Gran Avenida no son nuevas y tanto el grupo popular como los vecinos llevan años advirtiendo que el gobierno local "no se toma en serio" la situación del inmueble, lo que "ha hecho que crezca la inseguridad en la zona y que los vecinos no puedan vivir con tranquilidad”.

El edil del PP también cree que se ha producido un "efecto llamada" desde que el alcalde declaró a Coria del Río como "municipio libre de desahucios", un lema que hace referencia a que se buscarán alternativas desde las administraciones para evitar que las personas que no puedan pagar su vivienda la pierdan o se queden en la calle, distinto de alentar la okupación.

Una de las zonas más afectadas por el fenómeno de las las okupaciones, según el PP, es la citada barriada Guadalquivir, donde este edificio de Gran Avenida actúa como centro de llamada "para okupas de toda la provincia". También se han okupado viviendas en las calles Hasekura o Abd-al-Rahman III y se ha producido un intento de okupación en la calle Esclusa en los últimos días, asegura.

Pero "lo más peligroso", según Parrado, es la situación del edificio de Gran Avenida, en el que los vecinos aseguran que en los últimos días se ha acumulado de palés de madera, "posiblemente para usarlos de combustible para hacer fogatas en las próximas fiestas de Navidad”.

Andrés Parrado ha puntualizado que “es necesaria la actuación inmediata por parte de las autoridades para evitar una tragedia parecida a la que ocurrió en Badalona la semana pasada y también es necesario un cambio de actitud respecto a la okupación por parte del Ayuntamiento de Coria del Río para mandar un mensaje inequívoco a las mafias de la okupación", emplazando de nuevo al alcalde para que ponga en marcha un plan antiokupación que presentó la formación.