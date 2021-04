Coria: los vecinos afectados por la estación de bombeo de aguas residuales se movilizan

Vecinos del residencial San José de Coria del Río se han concentrado este lunes ante las puertas del Ayuntamiento, cumpliendo con la medidas de distanciamiento por el Covid-19, para protestar contra la instalación de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), a menos de 10 metros de algunas viviendas, en el parque de la calle Tejares.

Durante la mañana, han informado a otros vecinos de Coria del proyecto de Emasesa cuyas obras, según denuncian, han comenzado sin que se les comunicara previamente, a pesar de que, por una parte, supondrá un cambio sustancial en una zona urbana consolidada, por la desaparición de gran parte del parque y árboles de más de 25 años, y de que, por otra, tendrá impacto en su salud y calidad de vida, insisten.

"No estamos en contra de un proyecto necesario para el medio ambiente de Coria, pero que la ubicación se cambie, que la estación de bombeo no esté al lado de nuestras casas", ha subrayado una portavoz, que insiste en que sí habrá olores, porque las aguas fecales que se van a bombear en esa zona, junto al canal del Riopudio que se usará como aliviadero en caso de lluvia, también llevan sólidos que hay que retirar periódicamente con un camión, y puede haber afección a la salud. Anuncian además más concentraciones y movilizaciones, para que se les escuche.

La ejecución de esta EBAR, para impulsar las aguas residuales del 12% de la población de Coria del Río de la margen derecha a la izquierda del canal del Riopudio, hacia el colector de Aljarafesa y de ahí a la depuradora de Palomares, está pendiente desde hace 18 años, aunque se ha retrasado por problemas jurídicos con los suelos en los que inicialmente iba a ubicarse, en el sector 3.

Ahora, urge terminar el proyecto por el riesgo de sanciones de la UE. Desde el punto de vista técnico, la única ubicación viable es este parque de la calle Tejares, según se ha defendido desde Emasesa, que ahora tiene dos instalaciones provisionales para bombear esas aguas.

Adelante también pide en Emasesa que el proyecto se revise

No son sólo los vecinos los que han advertido de que la ubicación no es la adecuada. Indalecio de la Lastra, consejero de Emasesa por el grupo de Adelante, ha pedido también por escrito al consejero delegado, Jaime Palop, que se paralicen las obras "con carácter preventivo" y "antes de causar mayores daños a los vecinos del entorno".

En la misiva, del 15 de abril, se pone el acento igualmente en que hay viviendas a menos de 10 metros de la localización, que ha habido falta de información previa a los vecinos y que las obras "van a provocar la destrucción de la única zona verde que existe en el entorno", de forma contraria "a las estrategias ambientales de Emasesa".

De la Lastra también reclama que se empiece a "hablar con el Ayuntamiento para buscar otra parcela alternativa". La situación, se ha comunicado al Defensor del Pueblo Andaluz, para que intervenga en caso de continuar los trabajos, señala.

La empresa de aguas se ha comprometido a compensar esa pérdida de arbolado plantando especies en otras zonas del entorno. También ha destacado que no es la primera EBAR que se construye cerca de viviendas y que el impacto no será el que temen los vecinos, por la tecnología y los sistemas que se usan. Este martes ha programado una visita con algunos de los afectados a la que existe en La Puebla del Río, aunque los vecinos consultados señalan que este funcionamiento depende del caudal y de otros factores, que no pueden extrapolarse a la ubicación en Coria.