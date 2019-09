Mairena estudia extender el servicio de monitores escolares a centros concertados si la Junta da apoyo

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha anunciado que estudiará si los tres colegios concertados del municipio para se pueden beneficiar también del servicio de monitores para los niños de segundo Ciclo de Educación Infantil, de tres a cinco años, que el Ayuntamiento viene sufragando desde hace varios años para centros públicos.

Lo hace después de que las Ampas de estos centros hayan alabado su funcionamiento, en una reunión con la delegada municipal de Educación, a pesar de que no es una competencia del Consistorio. No obstante, fuentes del gobierno local han precisado que se intentará lograr ayuda y coordinación con la Junta, en tanto que no es una competencia estrictamente del Ayuntamiento.

Mairena ha venido aumentando el número de horas y el presupuesto de este servicio de monitores escolares, que dan apoyo con los niños más pequeños de los ocho colegios públicos, desde el curso 2014/2015, cuando sólo estaban contratadas para dar servicio durante cuatro horas.

Para este curso, la partida que se destinaba a la contratación de este servicio, a través de una empresa externa ante la posibilidad de realizar contratos directamente, ha aumentado en un 23,5% y se ha adjudicado por 100.000 euros al año. Con ello, se ha contratado a siete monitoras (porque todas son mujeres) a tiempo completo y otras dos a media jornada.

La ampliación del presupuesto permitirá que puedan estar en el centro desde la hora de entrada, a las 09:00 hasta la de salida, a las 14:00 horas. El curso pasado sólo estaban de 10:00 a 13:00 horas.

Además, han estado disponibles desde cinco días antes del inicio del curso para los niños y lo estarán cinco días después de que acaben las clases.

Este servicio contratado de forma externa se une a los conserjes de los colegios, que sí se cubren con personal municipal, con un coste de 183.000 euros.

Este aspecto de las monitores escolares es muy demandado por los padres de alumnos más pequeños, porque se hacen cargo de apoyarlos o de cambiarlos, en caso de que sea necesario, sin avisar a los padres. No obstante, la Junta no lo cubre con su presupuesto y las restricciones de los ayuntamientos, tanto en materia de contratación de personal como presupuestarias, hacen que muchos centros públicos no cuenten con el mismo.