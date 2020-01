Seis reventones de tuberías dejan con un suministro de agua precario a 84 familias de Mairena

Las lluvias del pasado fin de semana han dejado la calle Calahoya de Mairena del Aljarafe convertida casi en un campo de batalla, por las zanjas que se han tenido que abrir para solventar las roturas de tuberías que se sucedieron, al parecer por la fuerte presión, y que dejaron sin agua a más de 80 familias durante 72 horas.

Según ha explicado uno de los vecinos afectados, los reventones empezaron el viernes sobre las 07:30 horas, cuando la tubería se rompió por cuatro sitios. Luego, se sucedieron otros, el último a las 06:30 horas del lunes. El agua brotaba a la calle y entró en algunos garajes y casas, de la calle Calahoya y un tramo de la calle Venecia, por lo que hubo que cortar el suministro por esa zona.

Los vecinos han presentado un escrito en el Ayuntamiento de Mairena exigiendo soluciones a la instalación, que es antigua, de principios de los años 90, como la urbanización. Además, denuncian que las tuberías son de fibrocemento, un material cuyo uso está prohibido desde 2001, por lo que ahora no se atreven a consumir agua del grifo por si se produce algún arrastre del material dañado.

Los afectados pudieron intervenir en el último Pleno ordinario del Ayuntamiento, el lunes. La teniente de alcalde, Marta Alonso, ya ha mantenido una reunión con Aljarafesa para buscar soluciones.

De momento, se ha instalado una válvula de presión provisional, para bajarla y que no provoque nuevas roturas. Pero ello hace que el agua no llegue ahora con suficiente fuerza a las viviendas que están más alejadas, con lo que los termos no saltan y no sale agua caliente.

El Ayuntamiento estará "vigilante" y destaca la respuesta de Aljarafesa La delegada de Planificación Urbanística del Ayuntamiento, Marta Alonso Lappí, que está en contacto con Aljarafesa y los vecinos, asegura que tienen el compromiso de la empresa de que renovará la tubería más antigua "de manera extraordinaria, urgente y con todas las garantías". "Estamos seguros de que así será", ha señalado. También subraya que, "ya en planificación", se irán sustituyendo el resto de las están obsoletas. "En cualquier caso, estaremos vigilantes y con los vecinos para que los cortes de agua, que ya se han podido resolver, no se repitan y para que los plazos se cumplan". También pone el acento en la "plena disposición" de Aljarafesa. De hecho, sus técnicos seguían ayer martes por la zona. El viernes por la tarde hay prevista una nueva reunión entre todas las partes.

Por su parte, fuentes de Aljarafesa han reconocido este miércoles que se trata de una avería importante, que atribuyen en principio a un exceso de presión, no directamente provocada por la lluvia. Igual que en otras zonas del Aljarafe esa presión falta, en Mairena suele ser bastante alta.

Se han intentado tomar medidas temporales y se ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento. Se está estudiando ya el proyecto para dar una solución definitiva "a corto y medio plazo", según el mismo portavoz de la empresa.

Será, en cualquier caso, en unos meses, porque, además del proyecto, habrá que licitar y adjudicar las obras. Según la información que se le ha traslado a los vecinos, habría que sustituir unos 2.600 metros lineales de tuberías y no será antes del verano.