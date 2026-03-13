Dos detenidos por el asalto a un apartahotel de Bormujos

La Guardia Civil, concretamente el Equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, ha culminado la operación Pansio con la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron en un apartahotel de la localidad de Bormujos, donde uno de los autores, tras acceder al inmueble, amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones al recepcionista y a un huésped para sustraer 1.200 euros en efectivo y diversas joyas custodiadas en la caja fuerte.

La investigación, desarrollada por la Guardia Civil iniciada a principios de año, ha permitido desgranar el modus operandi de los autores. Según los indicios aportados, los implicados realizaban un minucioso estudio previo del entorno, circulando por las inmediaciones del establecimiento con las luces del vehículo apagadas para evitar su detección por parte de posibles testigos o patrullas preventivas.

Durante la ejecución del robo, uno de los autores accedió al local ocultando su rostro bajo una capucha y fingiendo ser un usuario de los servicios del hotel para no levantar sospechas iniciales, mientras el segundo autor permanecía en un vehículo a la espera para emprender una huida a gran velocidad.

En el marco de estas pesquisas, ha destacado especialmente la participación de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, cuya labor técnica y operativa ha permitido la obtención de pruebas decisivas para el éxito de la investigación.

Esta colaboración ha sido clave para la plena identificación de los supuestos autores, culminando con la intervención de los efectivos de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, quienes llevaron a cabo la localización y detención de los supuestos autores.

Asimismo, las diligencias contaron con el auxilio y la colaboración de la Policía Local de Bormujos en el marco de las actuaciones llevadas a cabo en su término municipal para el esclarecimiento de los hechos.

Tras la identificación de los presuntos autores y su posterior detención, ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, dándose por cerrada una investigación que refuerza la eficacia de la cooperación entre la Guardia Civil y las policías locales.