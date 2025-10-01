La moda de ‘We Love Flamenco’ inaugura ‘Una Pará en Gines’

Con el desfile de moda We Love Flamenco, una de las grandes novedades de este año, abre sus puertas este jueves día 2 de octubre la décimo séptima edición de Una Pará en Gines, una cita organizada por el Ayuntamiento de la localidad y que en su pasada edición alcanzó las 75.000 visitas recibidas, en un evento declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía que se prolongará hasta el domingo día 5 con entrada totalmente gratuita.

Más actividades que nunca, medio centenar, conforman un programa repleto de propuestas para todos los públicos y con acceso totalmente gratuito, lo que sitúa a la Pará como la gran cita del ocio y el entretenimiento de este fin de semana en la provincia.

El acto inaugural dará comienzo a las 20:20 con la simbólica apertura de puertas en la nueva portada de la avenida del Cortijuelo Alto. A continuación y presentado por la modelo y empresaria Laura Sánchez, tendrán lugar las intervenciones institucionales, entre ellas las del presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, y el alcalde, Romualdo Garrido.

Comenzará después una de la grandes novedades de este año y el gran reclamo del día inaugural, el desfile de moda ‘We Love Flamenco by La Pará’, que contará con la participación de 30 prestigiosas firmas del sector, que darán a conocer en Gines sus mejores creaciones en una pasarela de 40 metros.

Una vez finalizado el desfile, comenzará la visita protocolaria por la Feria Agroganadera y Comercial, una muestra que se celebra de nuevo este año de manera conjunta con la Pará y que ofrece a los negocios y empresas participantes un escaparate de lujo para la exposición y venta de sus productos y servicios.

En este primer día comenzará también el Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española “Ciudad de Gines”, homologado por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), calificado como tres estrellas y valedero para el Campeonato del Mundo a celebrar dentro del Salón Internacional del Caballo (SICAB 2025). Este año contará con la participación de 84 ejemplares de 46 ganaderías procedentes de distintos lugares del mundo.

Comenzarán así cuatro días con una programación continua repleta de propuestas que se prolongarán hasta el domingo día 5, y que pueden consultarse en la web oficial del evento, en la dirección de Internet www.unaparaengines.es