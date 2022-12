2022, se acaba el Parlamento

Juanma Moreno saluda a su consejera de Hacienda, Carolina España, se ha aprobado el Presupuesto, y acto seguido camina hacia el fondo del pleno. Va a saludar a Teresa Rodríguez, quien fuese la líder de Podemos en Andalucía, que deja el escaño. No regresará en febrero, cuando se retome el período de sesiones, quien es la líder de un partido propio, Adelante Andalucía, Rodríguez estará camino de reincoroporarse a su plaza de profesora. Ha cumplido con sus ocho años, quizás acompañe la lista de las municipales de Adelante en Cádiz para el 28 de mayo, pero sin aspiraciones de sueldo municipal. Se acaba una época.

Casi en el instante en que quedaba aprobado el Presupuesto, la noticia caía sobre los escaños socialistas. La Audiencia de Sevilla daba 10 días de plazo para que entrasen en prisión el ex presidente andaluz José Antonio Griñán y otros seis anteriores dirigentes de los gobiernos socialistas, ex parlamentarios tan experimentados como Francisco Vallejo, Antonio Fernández o José Antonio Viera. No ha sido una buena semana para el PSOE, ni en lo político ni en lo judicial. El PP también aplica el rodillo de la mayoría absoluta, aunque vaya envuelto en una fina capa de terciopelo. La única enmienda que le ha aceptado al PSOE es un tanto hilarante: la obligación de que el proyecto de Presupuesto se entregue a los grupos en formato digital.

Los socialistas se equivocaron de hora al presentar las enmiendas este lunes en el registro de la Cámara, se había fijado a las 12 del mediodía del lunes, pero llegaron a las dos de la tarde. Aunque no haya argumentos para un partido que ha gobernado Andalucía durante 37 años, en su defensa hay que añadir que también le ocurrió a Por Andalucía, dos horas más tarde, y es que ambos grupos creyeron que el registro se cerraba en horario ordinario. Tampoco es grave, las enmiendas no se iban a aceptar, pero el síntoma es malo para los socialistas.

Una opinión, la más favorable hacia Juan Espadas y su equipo, mantiene que eso son cosas que suceden, que hubiera tenido una solución si el PP hubiera aceptado reunir a la junta de portavoces para alcanzar un acuerdo. O si se hubiesen presentado in voce en el pleno, para lo que era necesaria la aceptación de todos los grupos. Es cierto que en uno de los primeros plenos de Griñán como presidente de la Junta, su grupo se equivocó en una votación y tumbó la Ley de Aguas, hubo que tramitarla de nuevo.

El PP no iba a aprobar las enmiendas del PSOE ni las de Por Andalucía, con sus 58 escaños se bastan, pero el error de los socialistas sirvió para ahondar en la herida. ¿En cuál? La que al grupo socialista comienza a dolerle ahora, la derrota en las elecciones de junio, la mayoría de Juanma Moreno y el complicado futuro de Juan Espadas como líder del PSOE-A en los próximos años. Hay muchos parlamentarios mirando hacia fuera, comienzan a ser conscientes de que el PP podría gobernar, como poco, ocho años más en la Junta. A algunos no le salen las cuentas, tienen carrera política para rato y la oposición quema como el volcán de la Palma.

No fue sólo el error de una funcionaria adscrita al grupo socialista, son equivocaciones en cadena, pero el atenuante de que a Por Andalucía le ocurrió lo mismo bastaría para borrar la equivocación. El PP, por voz de Toni Martín, añadió toda la sal que pudo a esa herida, es un parlamentario eficaz y muy duro, tanto que hasta su compañero de partido y presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, tuvo que cortale cuando su actuación rozaban la comedieta. "No me venga con ese taco de enmiendas ahora", le espetó Aguirre a Martín.

A los socialistas les ha dolido más esos gestos posteriores del PP que el error, y hay quien defiende en el grupo que "los puentes se han roto", que la facilidad con la que la anterior portavoz del PP, Loles López, llegaba a acuerdos con la socialista Ángeles Férriz se ha tornado en un imposible. El PSOE comienza a notar cuánto pesan 58 escaños de mayoría absoluta. Les espera una carrera de fondo, una travesía del desierto, que va a tener dos hitos en 2023, en mayo con las elecciones municipales y, después, con las generales.

Se va Teresa Rodríguez, y no queda nadie de Ciudadanos. Sin embargo, regresa como sustituto de la gaditana el parlamentario José Ignacio García. Quien será el nuevo portavoz de Adelante Andalucía tuvo que dejar su escaño en 2021 porque aprobó una oposición como orientador educativo, y el Parlamento no le dejó compatibilizar ese trabajo en un instituto con el escaño.

Fue un caso único: alguien que dejaba la política porque había conseguido una plaza de profesor. En febrero retorna, ahora sí ha podido solicitar la excedencia en el instituto donde trabaja en San Fernando.