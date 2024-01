Absuelto el acusado de "perseguir" a dos homosexuales en Santiponce al retirar ellos su denuncia

Los denunciantes consideran que "los insultos no fueron proferidos por su condición sexual" y que el "error" ha sido aclarado

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha absuelto finalmente al varón para el cual la Fiscalía reclamaba un año y medio de prisión por presuntos delitos de odio y de amenazas, por "perseguir, insultar y amenazar" supuestamente a otro hombre y a su pareja en Santiponce tras conocer su condición de homosexuales. En el juicio, los denunciantes manifestaron su "deseo de no continuar con la denuncia" al considerar que "los insultos no fueron proferidos por su condición sexual" y que han "aclarado el error" con el encartado.

Según la sentencia de la Audiencia, emitida el pasado 21 de diciembre y recogida por Europa Press, sólo ha quedado probado que dos hombres "formularon denuncia" contra José Antonio M.G., relatando en la misma que el denunciado habría "proferido frases con absoluto desprecio a su dignidad por razón de su condición sexual", detallando que el 2 de mayo de 2021 les habría dicho "salid maricones. Os voy a matar. No tenéis huevos porque sois maricones".

La sentencia detalla que en el juicio, el acusado se acogió a su derecho a no declarar, mientras los dos denunciantes manifestaron su "deseo de no continuar con la denuncia por las amenazas" señaladas, al considerar que "los insultos no fueron proferidos por su condición sexual.

Según expone la sentencia sobre las comparecencias de los denunciantes, los mismos habrían "aclarado el error" con el inculpado y el asunto fue "arreglado", retirando ambos su denuncia inicial, ante lo cual la Fiscalía resolvió retirar su acusación contra el denunciado, que el tribunal absuelve plenamente de todo cargo en este fallo, declarando de oficio las costas.