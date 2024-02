Aehcos pone en marcha un nuevo departamento de formación y reclutamiento

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha puesto en marcha su nuevo Departamento de Formación y Reclutamiento. Se trata de una nueva área en la patronal hotelera que nace alineado con los fines de la entidad y con el firme propósito de contribuir a mejorar la situación actual en cuanto a la capacitación e incorporación de personas trabajadoras dentro del sector hotelero.

En concreto, entre los objetivos y funciones del departamento se encuentran, por un lado, el desarrollo de planes formativos específicos que aumenten la cualificación de los recursos humanos y, por otro, la puesta en marcha de acciones que faciliten los procesos de selección para los establecimientos asociados a Aehcos, han señalado en un comunicado.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha señalado que "la formación para los trabajadores del sector es fundamental, es por ello que queremos que nuestros alojamientos asociados gocen de trabajadores con una formación excelente para ofrecer un mejor servicio a sus clientes".

Asimismo, ha añadido que "otro de los puntos en los que queremos ayudar a nuestros asociados es la puesta en marcha de acciones que puedan hacer más fácil los procesos de selección de personal".

Para cumplir con estos objetivos la patronal hotelera ha incorporado a Alba Soto Sedeño como técnica de Formación y Reclutamiento. "Quiero dar las gracias a todo el equipo de Aehcos por confiar en mí para esta tarea. Sin duda es un reto al que me enfrento con mucha ilusión y ganas y en el que espero poder ayudar, no sólo a todas las personas que recibirán la formación, si no a los alojamientos hoteleros que cuenten con nosotros", ha señalado.

Alba es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, además de experta universitaria en Formación, Desarrollo Organizacional y de Personas y experta universitaria en Agente de Planes de Igualdad en entidades públicas y privadas por la Universidad de Málaga. Alba también cuenta con un Master en Coaching Personal y Grupal por la Universidad de Málaga.

Entre sus funciones destacan la creación de proyectos, mejoras en el portal de empleo de Aehcos, proyectos concretos de investigación, asesoramiento sobre los planes de formación, asesoramiento sobre los planes Cualifica y Acredita y asesoramiento a las administraciones públicas para acreditar titulaciones y experiencia, entre otros.

Aehcos cuenta con 94.579 plazas de alojamiento turístico en 30 municipios de toda la provincia de Málaga. Con más de 344 establecimientos asociados, 27.000 trabajadores y más de 105 empresas colaboradoras. Los objetivos de la patronal hotelera son representar, gestionar y defender los intereses de los asociados.

Por otro lado, entre los servicios que ofrece se encuentran asesoramiento laboral, fiscal, en subvenciones, asesoramiento turístico y también en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. Para ello cuenta con dos clúster distintos compuestos por expertos en la materia, como son Clúster de Subvenciones y Clúster de Eficiencia Energética.

La patronal hotelera también cuenta con varios acuerdos con confederaciones empresariales, instituciones públicas y varios organismos, con el objetivo de favorecer los intereses de los asociados. Su estructura la conforman un comité ejecutivo compuesto por más de 14 miembros, una Junta de Gobierno y un equipo de seis personas que son el motor de la asociación.