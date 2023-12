Afectados por cortes de luz piden que una patrulla pueda acompañar a los operarios a reparar averías de noche

La presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja, Rosa García, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Granada este miércoles que una patrulla policial pueda acompañar a los operarios de la empresa responsable de las reparaciones de las averías que derivan en cortes de luz cuando estas se producen de noche.

Consultada por Europa Press, y tras aumentar los cortes de luz que duran toda la noche con la llegada del frío, los cuales afectan a algunas áreas de la zona norte de la capital granadina, Rosa García ha explicado que el problema es que, cuando la luz "se va por la noche", los técnicos "no quieren venir al barrio" pues "piensan que se los van a comer"."Con lo fácil que sería que entre Endesa y Subdelegación del Gobierno pusieran una patrulla en el momento de un corte y vinieran con los chicos de la empresa que se encarga de las averías", ha agregado esta representante vecinal, que se ha hecho eco de la desesperación de vecinos que "están sin poder tener nada en los frigoríficos, comprando al día desde noviembre" porque no se atreven a hacerlo a más largo plazo en tanto ha asegurado que son "cortes diarios y de muchísimas horas".

A ello ha sumado, entre otras cuestiones, que los vecinos se tengan que estar "justificando solo por vivir en un código postal distinto al de Camino de Ronda o el centro", lo cual "no tiene sentido". Para García, no hay "excusas" pues "no se puede dejar sufrir a gente que está al corriente de pago de sus facturas".

Precisamente este miércoles Endesa, en un balance contra el fraude masivo de fluido eléctrico en 2023, ha indicado que su filial de redes, e-distribución, ha llevado a cabo en la zona norte de la capital granadina una inversión de 700.000 euros este año que concluye.

La compañía ha expuesto en una nota de prensa que los cortes de suministro provocados por los enganches ilegales se siguen produciendo ya que las plantaciones de marihuana requieren suministro eléctrico las 24 horas del día los 365 días del año y "cada vez están proliferando más cultivos lo que satura las redes desencadenando situaciones de peligro para la población".

Así, ha indicado que está trabajando de forma directa con las fuerzas de seguridad para detectar las plantaciones de marihuana que provocan las saturaciones de las redes. "Gracias a estas intervenciones la red eléctrica registra unos descensos de consumo de hasta un 60%, lo que se traduce en un funcionamiento normal de las instalaciones", mantienen desde Endesa.