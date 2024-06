Agente de la Ertzaintza vio "cosas extrañas e incongruencias" de la acusada de matar a la anciana que cuidaba en Zumaia

Los sanitarios no pudieron certificar muerte natural y se activó la comitiva judicial

La tercera sesión del juicio con jurado popular, que se desarrolla en la Audiencia de Gipuzkoa contra la mujer acusada de asesinar a la nonagenaria a la que cuidaba en Zumaia, ha contado con la comparecencia como testigos de seis agentes de la Ertzaintza, uno de los cuales, ha señalado que había "cosas extrañas", cuando acudieron al domicilio tras el aviso de que había habido un fallecimiento, y también "incongruencias" en la declaración de la procesada.

El agente, que se encontraba patrullando en la localidad guipuzcoana junto a otro ertzaina, en la madrugada del 21 de noviembre de 2020, ha explicado que recibieron la llamada desde Control, informándoles de que una persona podía haber fallecido en su domicilio. Cuando llegaron al lugar, se encontraron a la hija de la anciana y la cuidadora de ésta, que les dijeron que la fallecida estaba "al fondo a la derecha", en el dormitorio.

Una vez allí, ha explicado que observaron que "el cuerpo tenía marcas, moratones", como si hubiera recibido "golpes muy fuertes" y también "había mucha sangre" por todas partes de la habitación y en otras estancias como el baño o la cocina, incluso "en la pared a una altura alta". "Nos pareció muy extraño y empezamos a sospechar algo y a hacer preguntas", ha relatado.

Según ha indicado, entonces la procesada, para la cual, la Fiscalía solicita una pena de cárcel de 22 años por asesinato, les dijo que se encontraba sola con la anciana en la casa cuando hacia las once de la noche "escuchó un golpe fuerte y fue a la habitación" allí se encontró a la anciana "sangrando y hacia el lado izquierdo", pero "la sangre estaba en el lado derecho de la cama". "No concordaba", ha indicado.

Además, ha relatado que, según la acusada, "ella empezó a quitarle sangre de la cabeza y estaba viva". "Le agarró de la mano, la oía hablar pero, de repente, le dejó de contestar", ha indicado, en alusión a lo que supuestamente les dijo la mujer que "le abrió la camiseta".

En este sentido, ha indicado que cuando ellos llegaron, la anciana estaba sin la parte de arriba de la ropa y llevaba una falda. "Estaba con ropa de calle pero la cuidadora nos dijo que ya la había acostado", ha puntualizado.

Asimismo, ha indicado que "le había limpiado la sangre", pero no explicó que hubiera hecho "ninguna maniobra" de reanimación. A ello ha añadido que la procesada en ningún momento llamó a emergencias o al médico, sino que "le quitó la camiseta a la anciana hasta que dejó de responder, le limpió la sangre y pasó la fregona", porque, según relató ella misma, "se puso nerviosa".

El agente ha añadido que al parecer "luego llamó a la hija" de la fallecida. "Lo primero que haces cuando alguien no te responde es llamar a un médico, porque lo importante no es limpiar, es la vida de las personas", ha opinado, al tiempo que ha señalado que la procesada estaba "como si no hubiera pasado nada" y la hija de la fallecida "también, muy tranquila para haber muerto su madre"."Ante las incongruencias y cosas extrañas, decidimos llamar al médico forense", ha señalado, al tiempo que ha indicado que el personal sanitario dijo que "no podía certificar muerte natural porque también vieron cosas extrañas".

Otro ertzaina ha indicado que al no poderse certificar la muerte natural, se activó la comitiva judicial. "El médico de Osakidetza le pidió a la acusada que saliera de la habitación y dijo que no podía certificar muerte natural con lo que estaba viendo", ha incidido, para apuntar, a continuación, que "había bastante sangre por todo el piso" y la fallecida presentaba "varios traumatismos en la cara".

Este agente también ha señalado que la víctima "estaba girada en posición de cúbito supino hacia la izquierda", pero "la sangre que había estaba en la parte derecha de la cama y el suelo". "Me pareció raro que estando girada hacia la izquierda no hubiera sangre en ese lado, sino a la derecha", ha insistido. A ello ha añadido que la anciana "tenía heridas por todo el cuerpo".

Un tercer ertzaina ha indicado que la hija de la fallecida le dijo que el estado físico de su madre "había decaído en el último año" y que había ido "perdiendo facultades". Este agente también ha confirmado que la hija no llamó al 112, tras recibir la llamada de la cuidadora, hasta aproximadamente unas dos horas después de los hechos.

MENSAJES

También ha dado cuenta de los mensajes de 'whatsapp' que se intercambió la procesada con su hermana hacia la medianoche del 20 de noviembre de 2020 en los que esta última le preguntaba, qué había pasado y qué le habían dicho "del golpe", que analizó tras ser extraídos por la policía científica.

Otro ertzaina también ha señalado que la llamada de la hija de la fallecida al 112 se realizó hacia la una y veinte de la madrugada del día 21, cuando los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche. El juicio proseguirá este miércoles con la declaración como testigos de otros dos agentes y las periciales.