Aitana del Real Pines habla sobre la importancia de cuidar la salud mental en 'Aquel hilo rojo que nos unía'

Aitana del Real Pines ha publicado 'Aquel hilo rojo que nos unía', una obra de la que destaca "la sinceridad con la que habla de una enfermedad mental, dándole voz y rompiendo los tabús de la sociedad que parece que no hablan de algo porque si no lo nombras, no existe".

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota, la autora comenzó a escribir "cuando la vida le golpeó con una tragedia de esas que no son fáciles de superar" pero "ella, con fortaleza y decisión, decidió evadirse en la escritura y mantener así una manera de dejar para siempre lo que rondaba por su mente".

El sello de autoedición ha explicado que de este modo decidió"dejar atrás el silencio y exponerse para así servir de ejemplo, de que se pueden superar las adversidades que la vida va poniendo en el camino".

Su obra va orientada a todas aquellas personas que "han sufrido una depresión, un trastorno, una pérdida, un abuso o que a día de hoy están luchando contra una enfermedad mental". "Unas páginas dedicadas a su madre, esa es su manera de homenajearla. Eso es lo que permite que una obra escrita con tanto dolor acabe siendo un proyecto tan bonito", ha añadido la firma editorial.

El lector va a encontrar en la obra "unos personajes que le invitarán a reflexionar sobre el poder de los recuerdos, de los sueños y del hilo rojo", según Círculo Rojo.

Aitana del Real Pines nació en un pueblo de Ciudad Real en 1997. Trabaja como técnico veterinario en Madrid desde 2021 y comenzó a escribir tras la muerte de su madre, en 2013, como "vía de escape contra la depresión".