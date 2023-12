Alberto Casas y María del Mar Reyes, ganadores del XXVI Cross Popular 'Ciudad de Jaén' en la categoría absoluta

Alberto Casas, del Unicaja, en categoría masculina, y su compañera de equipo María del Mar Reyes, en la femenina, se han proclamado vencedores del XXVI Cross Popular 'Ciudad de Jaén' en categoría absoluta. Han sido los más rápidos con unas marcas de 28 minutos y 35 segundos y de 20.47, respectivamente.

El podio en hombres lo han completado Sergio López (Unicaja) y José Antonio Hurtado (Surco Aventura) y en mujeres, Cynthia Ramírez (Trotasierra) y Ana Visiedo (Unicaja), han indicado desde el Ayuntamiento de Jaén en un comunicado.

Con sus triunfos, tanto Casas, que el año pasado también ganó en la capital, como Reyes han consolidado su liderato en la clasificación general del Circuito Provincial de Campo a Través, al que, tras la disputa de cinco pruebas, solo le queda una cita por celebrar, la prevista en La Garza, en Linares, el 21 de enero de 2024.

La competición que se ha celebrado durante este domingo en el circuito habilitado por el Patronato Municipal de Deportes junto al campo de fútbol Sebastián Barajas ha sido un éxito rotundo, con la participación de cerca de 500 atletas repartidos en un total de nueve carreras.

El concejal de Deportes, Chema Álvarez, ha mostrado su "satisfacción" por el buen desarrollo de la prueba, al que ha acompañado una excelente meteorología. "Conforme ha ido saliendo el sol hemos tenido un día espectacular y la verdad es que ha habido un ambientazo, con muchas familias y muchos clubes presentes. Todo se ha desarrollado con absoluta normalidad, con lo cual ya estamos pensando en la 27 edición", ha agregado.

El XXVI Cross Popular 'Ciudad de Jaén', organizado por el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de la Diputación Provincial, se ha disputado en las categorías, tanto masculinas como femeninas, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad, además de la absoluta masculina cross corto.

Los tres primeros clasificados de cada una de ellas han recibido un trofeo y los ganadores, además, una botella de aceite de oliva virgen extra del patrocinador de la prueba, Aleygo.

Las distancias que han completado los corredores y corredoras ha variado en función de su edad y han ido desde los 500 metros que han debido completar las participantes menores de diez años a los 9.700 de las categorías veteranos cross largo y absoluta.

El Cross Popular 'Ciudad de Jaén', junto con el Cross del Aceite de Torredonjimeno, es el único que se ha celebrado en todas las ediciones, 26, del Circuito Provincial de Campo a Través.