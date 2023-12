Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, asesinados por ETA, tendrán un parque con su nombre en El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) inaugurará este viernes 15 de diciembre un parque que llevará el nombre de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, ambos asesinados en Sevilla por la banda terrorista ETA el 30 de enero de 1998.

El alcalde portuense, Germán Beardo, estará acompañado en este acto por la hermana de Alberto, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, adjunta primera al Defensor del Pueblo, y por su hijo Alberto, presidente de la Fundación Alberto Jiménez Becerril que guarda su memoria, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El primer edil de la ciudad ha señalado que "con este sencillo pero emotivo acto" El Puerto "inmortaliza sus nombres en el año que se conmemora el 25 aniversario de sus asesinatos a manos de la banda terrorista ETA". De esta manera, "se honrará y reivindicará su memoria" pero sobre todo "impulsará su recuerdo para que no se olvide ni el paso del tiempo lo borre, porque con sus vidas defendieron la libertad y la unidad de la nación española", ha manifestado Beardo.

El parque se ubica en la calle Miguel Ángel Blanco, dedicada al concejal de la localidad vizcaína de Ermua asesinado en el año 1997, y muy cerca de la avenida Víctimas del Terrorismo en la zona comercial que transcurre entre la rotonda del Centro Inglés y la del Bar Jamón, compartiendo espacio también con la calle Luis Portero, asesinado en Granada en el 2000.

Es así como El Puerto ha configurando un lugar donde "rinde homenaje a las víctimas de ETA", mostrando también a sus familiares y amigos que "el dolor que junto a ellos tuvimos que soportar con la barbarie terrorista en nuestro país no ha sido en vano", ha expresado el alcalde."Con este símbolo mostramos a las víctimas que han sobrevivido a los ataques de ETA y a los familiares que no están solos y que no los olvidamos en un homenaje explícito que rememora que la unión de todos los demócratas consiguió combatir el terrorismo, siempre respetando el Estado de derecho y con la unión de todos los españoles", ha dicho.

Germán Beardo ha apuntado que el próximo viernes 15 de diciembre a las 11,30 horas El Puerto "se une desde este rincón del sur para reafirmar los principios de convivencia en los que creía Alberto Jiménez Becerril y su familia, recordando su historia y sobre todo explicando a los más jóvenes la verdad de lo que ocurría con ETA, para que nadie trate de borrar el espíritu que alcanzamos todos los españoles en democracia y concordia, que tenemos que seguir defendiendo".

Alberto Jiménez Becerril era licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y desde muy joven se vinculó a la actividad política. En 1987 fue elegido concejal al Ayuntamiento de Sevilla, donde desempeñó una intensa carrera hasta la fecha de su muerte, siendo en aquel momento delegado de Hacienda y Portavoz del Grupo Popular y habiendo ocupado diversos cargos internos en el partido, además de Diputado al Parlamento de Andalucía entre 1989 y 1990.

La banda terrorista lo asesinó junto a su esposa cuando salían de cenar de un céntrico restaurante de Sevilla, dejando a tres hijos huérfanos y a una familia desolada, ha recordado el Ayuntamiento.