Alcalá promoverá en centros escolares un juego de mesa para trabajar la resiliencia en situaciones de gravedad

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fomentará"la resiliencia en el ámbito familiar y escolar ante desastres y situaciones de gravedad" a través de su participación en un proyecto de colaboración europea. Mediante un 'serious game' similar al trivial, se ofrecerá, "de un modo innovador y ameno, información, conocimientos, prácticas, herramientas y motivación, no sólo para prevenir situaciones de riesgo, sino también para saber cómo actuar, y de forma novedosa, buscar cómo ir volviendo a la normalidad". El Ayuntamiento patrocinará la cesión de este juego a centros educativos por "su valor didáctico y utilidad" hacia la comunidad.

En el proyecto del que nace esta iniciativa, Resilent-Inclusive Societies, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, han participado los Bomberos de Alcalá de Guadaíra junto a otros profesionales de Dinamarca y Polonia. Según han apuntado desde el consistorio alcalareño, en campos como los incendios en hogares, las inundaciones o los temas relacionados con la inmigración, "este proyecto ayuda a las familias a desarrollar habilidades en los aspectos de prevención, actuación y resiliencia, o cómo fortalecerse después de este tipo de situaciones graves para ir retomando la vida".

De forma paralela al contenido social del proyecto, "un aspecto muy llamativo para la educación" consiste, según han explicado, en su presentación en forma de juego, con tablero, tarjetas con preguntas y respuestas, y fichas o 'quesitos' de colores.

En este sentido, el Delegado de Gobernación de Alcalá, Pedro Gracia, ha mantenido una reunión con el titular municipal de Educación, Pablo Chain, y el jefe del servicio de Bomberos, Marcelino Sancho, para comenzar a programar la última fase de este proyecto, que consiste en la difusión material de este 'juego', físicamente en inglés, entre los centros de formación y los institutos de secundaria para implementar, además, el manejo del idioma.

Así, Chain ha destacado "el potencial educativo de este proyecto, que más allá de cuestiones formativas, trabaja las relaciones y la inteligencia emocional y es muy útil para la comunidad". Por su parte, Gracia ha destacado "la vocación de los bomberos de servicio público por encima de las actuaciones estrictas de emergencia, y su esfuerzo en pro de la seguridad de la ciudadanía, en la que los bomberos de Alcalá han demostrado su experiencia, liderazgo e interés desinteresado".

Asimismo, esta formación-juego también se encuentra disponible online y para descarga en cuatro idiomas --español, inglés, polaco y danés-- para todas las familias, a través de la página web del Ayuntamiento de Alcalá.

Desde el propio Ayuntamiento han señalado que, a través de sus Bomberos, Alcalá de Guadaíra cuenta con "una gran experiencia en estos programas de colaboración multinacional a través del programa Erasmus+, realizando proyectos tanto de uso técnico formativo para los profesionales de las emergencias, como para la difusión de conocimientos, y experiencias para la comunidad".

El primer programa se desarrolló como contenido profesional para los bomberos europeos, bajo el nombre de 'e-Learning for the Prevention, Preparedness and Response to Natural Disasters', en el que se incluyen contenidos, consejos y homogeneización de técnicas de actuación para la prevención, preparación y respuesta ante los desastres naturales tales como inundaciones, tormentas, olas de calor e incendios forestales.

El segundo, 'School Emergency', proyecto de formación en seguridad para centros educativos en el que participó activamente el IES Tierno Galván con bloques temáticos como la evacuación de incendios, los primeros auxilios y los avisos terroristas, los terremotos, etcétera.

Profundizando en la acción y la integración social, llegó el proyecto 'Inclusive Emergency', en el que se propiciaba formación especializada para ayudar a los profesionales de emergencias a dar respuesta a situaciones de urgencia --accidentes, incendios, desastres naturales, entre otros--, ante personas con diversos tipos de discapacidad intelectual, visual y auditiva, motriz o trastorno del espectro autista.

A esto se sumó'FirefightersPlus'--Más que Bomberos--, un trabajo de colaboración europea "para fomentar que los profesionales de los servicios de emergencia aprovechen la confianza que transmiten para ejercer voluntariado de integración social". Paralelamente esto se extendió a los más jóvenes con Firecadets Plus con una serie de cursos y herramientas para inspirar a los bomberos de toda la UE como Role Models --modelos a seguir-- para promover la inclusión social. El último proyecto ha sido 'Green Skills for Firefighters' , sobre sostenibilidad y medio ambiente en la gestión de los parques de bomberos --energías, agua, reciclaje, entre otros--.

Desde el Ayuntamiento han recordado que para todos ellos se ha utilizado una estrategia plurianual en la que "se han recabado conocimientos, impulsado puestas en común y desarrollado contenidos y testeos para la creación de plataformas multilingüísticas accesibles para trabajos más seguros y ayuda a la comunidad más allá del servicio profesional de los distintos parques de Bomberos".

Alcalá de Guadaíra, "como representación de España", ha trabajado con profesionales de emergencias, entidades sociales e instituciones públicas y privadas de distintos países, entre ellos Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Estonia, Lituania, Rumanía, Grecia, Irlanda, Chipre, Croacia, o Eslovenia.