Alcalde de Barcelona retira la palabra a Vox por atribuir a homosexuales más casos de pederastia que la Iglesia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirado la palabra al concejal de Vox Liberto Senderos por afirmar que colectivos como el de los políticos, los educadores o los homosexuales tienen porcentajes de casos de pederastia "iguales, si no mayores" que los de la Iglesia."Los datos de pederastia en la Iglesia están manipulados y los protocolos que aplica son los más duros con los abusadores. Mientras, colectivos como el de los políticos, educadores u homosexuales, con porcentajes reales por lo menos iguales, si no mayores, no son portada de medios de comunicación", ha afirmado Senderos.

Lo ha dicho al intervenir durante la declaración institucional presentada por ERC (que Vox no ha apoyado) para 'luchar y condenar con todos los mecanismos de abuso sexual infantil y a activar todas las herramientas posibles para garantizar una vida digna y todos los derechos de los niños'.

Senderos ha tenido un minuto para expresar su posicionamiento contrario y, al hacer estas declaraciones, Collboni le ha pedido que rectifique sus palabras por "tipificar a todos los homosexuales de algo"."No, no, señor alcalde, no he hecho eso en ningún momento. Yo he hablado de colectivo. Lo que he dicho está grabado. Lo que está dicho está dicho. Yo no he dicho nada que no haya tenido que haber dicho", ha replicado Senderos.

Ante estas palabras, Collboni le ha retirado la palabra, y después ha levantado la sesión.