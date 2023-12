Alcalde de Benalmádena apuesta por un modelo sostenible, impulsando un nuevo pulmón verde y la Senda Litoral

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha participado en una nueva edición de 'Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles' y ha incidido en la importancia de una buena planificación que gire sobre un modelo claro de ciudad que "Benalmádena tuvo y ha ido perdiendo en el tiempo".

Lara ha hecho un recorrido por la cronología de los fondos Edusi, señalando que el municipio se comprometió a recibir diez millones de euros en base a unos proyectos, "de los que tras cuatro años y medio, sólo habían ejecutado y certificado 400.000 euros, un tres y pico por ciento cuando llegamos al gobierno el pasado mes de junio"."Tenemos que estar preparados, no solo con estrategia, sino con proyectos", ha dicho en este programa de foros municipales, promovido por Diario 'SUR' y organizado con la colaboración del Ayuntamiento, a través de los fondos Edusi; por lo que ha añadido que han aprobado "un suplemento de crédito nada más llegar, con tres millones de euros, para proyectos, porque es fundamental tener los proyectos ya encima de la mesa para construir un modelo de ciudad para desarrollarlo"."También tenemos la Agenda Urbana, una Agenda Urbana viva, que se puede ir ampliando y cambiando", ha señalado, apuntando que han "luchado por activa y por pasiva, incluso yo personalmente acudí a Madrid a reuniones para intentar obtener alguna subvención más para esos proyectos, pero en seis meses es muy difícil hacer lo que no se ha podido hacer en cuatro años y medio porque no tuvieron buena planificación".

Lara ha considerado que la futura Casa de la Cultura en Benalmádena Pueblo, la recuperación del prestigio del Puerto Deportivo "son asuntos prioritarios" en este mandato "porque Benalmádena es como un parque temático y debemos volver a los inicios, cuando se crearon el teleférico, que tiene incrementos de visitantes año a año, y Selwo Marina".

Por eso, ha subrayado, "un modelo de ciudad sostenible no puede pasar por imponer a unos vecinos un proyecto, como ocurrió en la avenida Antonio Machado, reduciendo un carril sin darle primero alternativas a los vecinos, cortando una avenida tan importante para el municipio".

El alcalde ha aclarado que, para peatonalizar, "lo primero pasa por crear aparcamientos, con un gran plan que permita que las personas puedan moverse, aparcamientos a un euro, que sea fácil aparcar y disfrutar de nuestras calles y nuestras plazas".

La apuesta por la Senda Litoral o la creación de nuevas zonas verdes como el Parque Al-Baytar fueron algunos de los retos en los que está ya trabajando el equipo de gobierno que giran sobre la sostenibilidad y que el alcalde ha destacado en dicha intervención en el foro.

Sobre otros asuntos, como la situación actual de Tívoli, el primer edil también ha querido manifestar que el equipo de gobierno se está"dejando la piel" con reuniones con trabajadores e inversores, "y voy a tener tantas como sea necesario para que vuelva a abrir sus puertas en esta legislatura. Hay inversores y vamos a llegar a acuerdos para volver a abrir, pero hay que ser rigurosos".