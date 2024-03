Alcalde de Cádiz no descarta implantar "en un futuro" la tasa turística si es "positiva" para la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), ha asegurado que "no descarta" desde su Gobierno tomar medidas "en un futuro" si se considera que son "positivas para la ciudad" en alusión a una posible aplicación o no de una tasa turística en el municipio, sobre la que ha dicho que ha abierto un debate "oportuno" para hablar sobre ella.

En declaraciones a los medios, el alcalde gaditano ha señalado que este un tema que se tiene que abordar y en el que hay analizar "bien" la situación de cada municipio, al entender que "algunos que tienen más impacto turístico y otros menos".

No obstante, ha afirmado que le parece "un debate que es oportuno hablarlo" que desde su Gobierno "están dispuestos al diálogo y a analizarlo bien, con rigor y con todas las partes" implicadas, como el sector turístico y el patrimonial, ya que la implantación de esta tasa generaría ingresos "para dedicarlo al patrimonio"."Creo que es un tema que se tiene que hablar, nosotros no hemos sido promotores, no somos ahora mismo quienes lo estamos haciendo, pero nos parece interesante estudiarla y nos parece muy interesante hablarlo", ha apuntado Bruno García.

Cabe recordar al hilo de esto que el pleno municipal de enero debatió una propuesta del grupo Adelante Izquierda Gaditana para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar "los instrumentos legales oportunos para permitir la implantación de una tasa turística en los municipios de Andalucía que libremente lo decidan", y que salió adelante con la abstención del PP.

Aunque ha recordado que el anterior grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, antes de las elecciones municipales, se posicionaba en contra de esta medida, el alcalde se ha mostrado abierto a "cambiar de opinión" sobre esta tasa turística y "reflexionar" sobre el asunto, señalado que no es "un tema de ideología" y que "más allá de que se pueda cambiar o no de postura, yo creo que es positivo hablarlo".

También respecto al turismo, Bruno García ha recordado que su Gobierno está siendo "muy restrictivo" con el tema de la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad, ya que consideraban que "donde hubiera saturación debía haber regulación", lo que derivó en la denuncia de 277 pisos turísticos a la Junta por incumplir la normativa municipal y con la anulación, por el momento, de 155 de ellas.

Este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, instaba al consejero de Turismo, Arturo Bernal, a promover una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la que la Junta actuará como "mediador" para "impulsar" que ambas partes logren un acuerdo para regular la tasa turística en la comunidad.

Su indicación se producía después de que el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), expresase este martes en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía la "disposición" de la entidad que dirige para "abrir un grupo de trabajo" con la Junta si esta administración lo ve "interesante" para abordar la posibilidad de implantar esta tasa.

A este respecto, Bellido entendía que "puede ser razonable que en algunos municipios se planteen" la opción de implantar la tasa turística, ya que hay ciudades "una aglomeración" de turistas que genera "un coste para los servicios públicos de todo tipo, de limpieza, de transporte, de seguridad, de mantenimiento".

No obstante, aclara que hay otras localidades que están "en la situación contraria" y cuyos alcaldes "piensan que no hay una afección del turismo en su municipio suficiente que recargue sus servicios públicos como para tener que imponer una tasa turística" que "lo que hace es repercutir un coste".