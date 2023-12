Alcalde de La Iruela valora ausencia de daños personales en el fuego y la "rápida" acogida de desalojados

El alcalde de La Iruela (Jaén), Daniel Sánchez, ha valorado la ausencia de daños personales en el incendio registrado en la noche de este martes en una decena de apartamentos de una urbanización y la "rápida" acogida de las personas desalojadas en un hotel cercano.

Así lo ha indicado a Europa Press el regidor, quien ha explicado que se trata de un recinto en Arroyo Frío en el que hay tanto segundas residencias como apartamentos turísticos y donde, además, el propio Ayuntamiento posee un salón en los bajos.

Sánchez ha señalado que en un primer momento se alertó de fuego en "en otra urbanización que está a unos cien metros" y después, "por casualidad", sin que las llamas saltaran de una a otra, se dio aviso también de otro en la que ha tenido que ser desalojada."Gracias a que se estaba apagando ese incendio (en la primera urbanización, se pudo actuar rápidamente en esta. Y la gente que estaba adentro salió corriendo, porque ya sabían que había fuego en el otro edificio", ha dicho.

De este modo, cuando Sánchez llegó al lugar "había unas veintitantas personas que estaban ya en la calle", donde "hacía muchísimo frío, con unos tres grados bajo cero". Por ello, "rápidamente" fueron evacuadas al Hotel Montaña, al que ha agradecido el "arrope que le hizo a la gente", asignando habitaciones de forma inmediata.

Tras resaltar también la actuación de los bomberos para "controlar el incendio y que no se extendiera la urbanización de al lado", el regidor ha afirmado que "los apartamentos de la planta segunda son los que están prácticamente todos quemados" e, "incluso el equipaje de los turistas"."La planta primera, todavía no se ha podido entrar. Pero seguramente estará igual de afectada que el salón que tenemos del Ayuntamiento (en los bajos), con caída de agua y habrá entrado humo. Pero no se ha quemado nada", ha comentado.

En cuanto al origen del incendio, ha dicho que habrá que esperar a que confirmar la causa, ya que está muy reciente, aunque ha apuntado que "posiblemente sea el tema de lumbres, lo que es la chimenea". "Habrán, a lo mejor, echado más leña de la cuenta y como la estructura es de madera posiblemente sea ese el motivo", ha añadido.

El alcalde --que ha valorado que este episodio se haya quedado en un susto, con daños materiales, pero sin afectar a las personas-- ha detallado que algunos de los desalojados "se han ido, otros están esperando a ver si pueden entrar y coger sus pertenencias", de manera que "se irán poco a poco a su casa".