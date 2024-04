Alcaldesa de Fuengirola advierte de que "está cada vez más claro" que el Gobierno "desprecia" a la Costa del Sol

La alcaldesa del municipio malagueño de Fuengirola, Ana Mula, ha advertido este lunes de que "está cada vez más claro que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a una zona del país tan pujante y dinámica, como es la Costa del Sol"."Cuando el ministro de Transportes dice que el proyecto de ampliación del Cercanías 'no es competitivo', me temo que, en realidad, quiere decir que no lo es para el Ejecutivo al que pertenece", ha dicho Mula después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se refiriera a la reivindicación del tren a Marbella (Málaga), descartando que se trate de una opción viable, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche, y que una línea de alta velocidad resulta complicado.

Mula ha añadido, además, que "Óscar Puente siempre parece más dispuesto a destinar las inversiones en esta materia a otros territorios del país de cuyos grupos políticos nacionalistas depende su permanencia en el cargo, como Cataluña o el País Vasco".

En este punto, ha incidido en que "el tren litoral es vital para mejorar las comunicaciones entre los malagueños y para ofrecer un destino turístico mejor conectado y más sostenible. Es una iniciativa histórica y que cuenta con estudios previos, por mucho que se empeñe el ministro en decir lo contrario", ha concluido.