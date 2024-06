Alcaldesa de Marbella: "Tren litoral no debe ser una cuestión política, es cuestión de estrategia y necesidad"

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha afirmado este viernes que "el tren litoral no debe ser una cuestión política, es una cuestión de estrategia y de absoluta necesidad".

La regidora, que ha participado en un foro en Málaga sobre el corredor ferroviario de la Costa del Sol, ha subrayado que "cuando una inversión es rentable a todos los efectos, en cuanto a sostenibilidad y a proyección, no se entiende que se interprete con otros criterios que no sean los del crecimiento y el bienestar".

Muñoz ha incidido en que "a un territorio que está registrando un crecimiento espectacular hay que darle todas las herramientas para que no lo haga de una manera desordenada", al tiempo que ha recordado que "nuestro punto débil son las infraestructuras"."No podemos tener una autovía A-7 absolutamente colapsada y una autopista AP-7 que es la más cara de España y no contar con otras vías alternativas que conecten con Málaga o el aeropuerto", ha defendido Muñoz, que ha incidido, durante su intervención en el foro organizado por diario 'Sur', en que "tenemos unas infraestructuras por debajo de nuestras expectativas de crecimiento".

Ha insistido en que "el tren no es una reivindicación porque creemos que nos lo merecemos, aunque efectivamente hay un agravio comparativo respecto a otros territorios, es una necesidad" y ha recordado que "Marbella es la única ciudad española de más de 160.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria".

Por último, la alcaldesa se ha mostrado convencida de que "con total seguridad habrá tren litoral antes o después, porque hay una necesidad real".

Ha aludido a que hace cinco años el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, presentó en Marbella dos alternativas de trazado del correo ferroviario "para empezar a hacer todo el trabajo previo en cuanto a exposiciones públicas y a estudios ambientales, pero luego se vio que no avanzaba y que no aparecía en los Presupuestos Generales del Estado", punto en el que ha indicado que el actual titular del departamento, Óscar Puente, no ha convocado aún al Ayuntamiento a la reunión anunciada para abordar este proyecto. "Es fundamental que unamos fuerzas a todos los niveles: usuarios, políticos, colectivos y empresarios", ha concluido.