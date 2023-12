Alcaldesa Pamplona dice que el acuerdo entre EH Bildu, Geroa Bai y Contigo es "el último episodio de una gran mentira"

La todavía alcaldesa ha afirmado que no está pensando "para nada" en su futuro tras la moción de censura

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha considerado que el programa político que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin firmarán este jueves para el próximo gobierno municipal, tras la moción de censura, es "el último episodio de una gran mentira" y les ha pedido "más dignidad en política".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha destacado que "lo que tenían que haber hecho era hacer alcalde a Joseba Asiron en el día 17 de junio y haber arriesgado la factura política que eso le iba a pasar al Partido Socialista, supuestamente". "Porque si era lo mejor para Pamplona y si Pamplona estaba paralizada hace cinco años, como dicen, cosa que es absolutamente falsa, que hubieran tenido las narices de hacer a Joseba Asiron alcalde el día 17 de junio", ha insistido.

La alcaldesa ha censurado "los seis meses de acoso y derribo, de linchamiento, para intentar justificar una mentira que han perdido en todos los argumentos" con el objetivo de "mantener sus sillones". Ha destacado su "tranquilidad" y "orgullo de un equipazo de gente que ha trabajado de forma impoluta". En este sentido, ha lamentado que hay "gente profesional, brillante, que han dejado sus puestos de trabajo creyendo en un proyecto y que ahora se van".

Cristina Ibarrola ha manifestado que le hubiera "encantado" que los concejales del PSN explicasen "por qué van a votar sí a Joseba Asiron cuando han dicho mil veces que no" y por qué"van a ejecutar la traición que han pactado otros en Madrid para vender Pamplona"."Yo me voy con la conciencia muy tranquila, con la cabeza muy alta, muy orgullosa de mucho trabajo y muchos proyectos; eran más de 100 proyectos los que hemos hecho en sólo seis meses, como nunca, y yo si fuera ellos no me podría mirar al espejo, no podría conciliar el sueño", ha subrayado. Un centenar de proyectos, ha continuado, que "se han hecho de forma total, de forma parcial o iniciada en estos seis meses de trabajo". "No ha habido parálisis, ha habido mucha acción, no ha habido autoritarismo, ha habido mucho ofrecimiento de diálogo, pero no se han querido sentar o han dicho que no a hacer proyectos como ellos llevaban en el programa", ha criticado.

Ibarrola se ha preguntado por qué"si para el Partido Socialista y Geroa Bai un gobierno de EH Bildu en País Vasco es malo, es sectario, es imposición y es retroceso del progreso, por qué deciden que, para mantener eso que defienden todos los días, Pamplona tiene que tener eso que ellos no quieren para el País Vasco"."Yo me voy súper orgullosa de todo el trabajo de mi equipo, que trabajen ellos, que no han trabajado en seis meses, que empiecen a trabajar", ha reclamado. Y ha criticado que "no ha llamado Joseba Asiron en seis meses, ni una sola llamada, ni una sola propuesta de ninguno de los grupos para un proyecto para Pamplona, ni un solo apoyo a proyectos que hemos puesto encima de la mesa que llevaban ellos en programa electoral". "Que no nos traten de tontos", ha demandado.

Preguntada si va a continuar como portavoz de UPN en el Consistorio lo que resta de legislatura, Ibarrola ha contestado: "¿Usted sabría decir qué va a hacer dentro de tres años y medio? Yo en este momento llevo una semana bastante intensa y complicada. No estoy pensando para nada en mi futuro".