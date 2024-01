Alcaldesa Valencia afirma que la cabalgata de las Magues de Gener "no se justifica ni por tradición ni por colaboración"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha achacado la decisión de denegar el permiso de celebración de la cabalgata de las Magues de Gener a que "no se justifica ni por tradición ni por colaboración pública del Ayuntamiento" desviar las vías principales de la ciudad o impedir la celebración de otras actividades en el mismo día."Esa es la gran verdad", ha señalado después de que el Ayuntamiento denegara el permiso para la celebración de la cabalgata el próximo domingo 14 tras los informes negativos de Movilidad Sostenible y de Policía Local por la afección al tráfico y a las líneas de autobús de EMT.

La organización de la Festa de la Infantesa denunció la "censura sectaria" por parte del equipo de gobierno municipal (PP-Vox) y tildó de excusas el inicio de las rebajas o la afección a la EMT, además de reprochar que el Ayuntamiento respondiera a su petición a una semana de la cabalgata. Por su parte, el consistorio aseguró que había ofrecido a la entidad organizadora que propusiera una fecha y espacio físico alternativos para la celebración con "mayores garantías de seguridad" y "sin que resulte afectada la red viaria ni el transporte público".

Catalá ha defendido esta postura y se ha remitido a los informes de la concejalía de Movilidad y de la Policía Local respecto a la afección a las calles principales de València y a la coincidencia con otros actos previstos para el domingo. "Poco más que decir: se hacen los informes oportunos y eso es un hecho", ha recalcado a preguntas de los periodistas en el Ayuntamiento.

Además, la primera edil ha resaltado que el anterior gobierno municipal (Compromís-PSPV) sí colaboraba económicamente con el evento y el actual no, por lo que ha insistido en que "ya no está justificado el interés general de desviar vías principales o limitar que se realicen otros eventos"."Es una actividad íntegramente privada, y como cualquier actividad íntegramente privada tiene autorización en función de si limita o no otras actividades o la movilidad de las vías principales", ha abundado.