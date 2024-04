El edil Alés acusa al PSOE de "mentir" con la consulta de la Feria y avisa que "no es el momento" del festivo

El concejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, tras las declaraciones del edil del PSOE Juan Tomás de Aragón acusando a los populares de "manipular" la consulta sobre la duración de la Feria, ha pedido al grupo socialista que "deje de mentir sobre la consulta de la Feria, que está siendo un éxito rotundo en participación y que se está realizando con la más absoluta transparencia en un proceso limpio y democrático".

En este sentido, el edil también ha pedido que el PSOE, que acusa al Gobierno local, "pare de una vez de manchar el buen trabajo de los funcionarios públicos, que están volcando sus esfuerzos en garantizar el acceso a la consulta sobre el modelo de Feria".

Igualmente, el delegado de Fiestas Mayores ha pedido al PSOE que "saque el tema del día festivo del debate", toda vez que el alcalde, el popular José Luis Sanz, planteaba el lunes, coincidiendo con el comienzo de la votación, la posibilidad de adelantar del miércoles al martes el día festivo local de la Feria, implantado esa semana a costa de dejar como día laborable el 30 de mayo, San Fernando, patrón de la ciudad.

En este sentido, tras incidir el PSOE en el asunto del día festivo, el edil del PP ha indicado que "si desde este Gobierno hubiésemos querido abordar la cuestión del festivo, lo hubiéramos hecho, pero no es el momento"."Todas las opciones están abiertas: en caso de que los sevillanos decidan volver al formato tradicional, valoraremos el traslado del festivo, no sin antes hablar con todos los sectores afectados y los demás grupos políticos. No vamos a usar el tema del festivo de Feria para enredar la votación, como sí hizo el Gobierno socialista de Juan Espadas en la consulta de 2016", ha dicho.

La consulta, tras la que se decidirá si la Feria vuelve al formato tradicional o se mantiene en el actual, había superado los 80.000 votos a las 13,00 horas de este día 24 de abril."Estamos ante unas cifras de récord: en poco más de 24 horas, la participación ha duplicado a la de la consulta de 2016, gracias a la promoción que el Gobierno municipal le ha dado a esta herramienta de participación ciudadana en su interés por conocer el sentir real de los sevillanos sobre la cuestión de la Feria", ha explicado Alés.