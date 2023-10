Alfonso Guerra cree que la militancia del PSOE respaldará el acuerdo con Sumar

El ex vicepresidente del Gobierno e histórico dirigente socialista Alfonso Guerra ha augurado este jueves que la militancia del PSOE respaldará el acuerdo que dicho partido y Sumar sellaron este pasado martes para conformar un gobierno de coalición si el líder socialista, Pedro Sánchez, logra de nuevo ser investido como jefe del Ejecutivo, si bien ha criticado que la consulta interna que el partido va a realizar sobre dicho pacto se produzca después de su firma.

Son ideas que el ex vicepresidente del Gobierno ha expresado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, dos días después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, suscribieran dicho pacto, y a dos días de la reunión del Comité Federal del PSOE que este sábado prevé convocar la consulta a los militantes que ratifique dicho acuerdo de coalición.

El PSOE establece como obligatoria la consulta a la militancia sobre los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE, o sobre el sentido de voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político.

Alfonso Guerra ha destacado que, efectivamente, la normativa interna del PSOE obliga a consultar a los militantes un acuerdo como el firmado con Sumar, pero ha lamentado que "los militantes van a votar cuando ya han firmado el pacto" los líderes nacionales de dichas dos formaciones.

"La democracia indicaría que es al revés, ¿no?", que "primero le pregunto" a la militancia, "y si dicen que sí, lo firmo", ha razonado el veterano socialista, que en ese sentido se ha preguntado qué pasaría si la militancia "dijera que no" a ese acuerdo.

No obstante, a renglón seguido, Alfonso Guerra ha apostillado que "no es el caso" porque "no está el partido para eso" -es decir, para decir que "no" a dicho acuerdo-, pero ha insistido en llamar la atención sobre qué pasaría si se diera ese escenario. "¿Qué vamos a decirle a los telediarios, que rebobinen, que no valía nada de lo que vieron?", ha seguido preguntando el ex vicepresidente antes de sentenciar que "hay que hacer las cosas bien".

Amnistía

Por otro lado, sobre la posible amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez podría impulsar para beneficiar a condenados por delitos vinculados al procés independentista catalán, Alfonso Guerra ha comentado que "alguna presión han debido recibir lo que están en esta idea porque no hablan de ello".

"Algo hay que no les deja muy satisfechos", ha añadido en esa línea el exvicepresidente, que ha subrayado que por parte del Gobierno "las únicas expresiones" oficiales que conoce al respecto "son contrarias" a esa posible amnistía, aunque son de "antes del 23 de julio", de las elecciones generales de aquella fecha, ha apostillado.

En todo caso, Alfonso Guerra ha insistido en señalar que no ha visto todavía un "pronunciamiento favorable a la amnistía", y él se ubica en esa "tesis oficial que tenía el Gobierno" antes del 23J, y al respecto ha aludido al "informe oficial" que de cara a los indultos que el Ejecutivo concedió a dirigentes del 'procés' como el líder de ERC, Oriol Junqueras, elaboró el por entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y ha subrayado que en él respaldaba los indultos porque "constitucionalmente" se podían hacer, pero advertía de que "lo que no se puede hacer constitucionalmente es la amnistía".

Él no respeta a Puigdemont

De igual modo, Guerra ha criticado las declaraciones de este pasado miércoles del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, manifestando que él respeta a todas las personas, y al respecto ha comentado que "ya no sabe uno dónde está cada uno".

"Hay otros que mienten mucho, y Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, en los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido", recalcó Feijóo este pasado miércoles en un foro informativo en Barcelona.

Alfonso Guerra ha comentado que le "sorprendió mucho" lo dicho por el líder del PP, y ha aseverado que él no tiene "ningún respeto por un golpista, por un tipo que se mete en una cajuela, como dicen los sudamericanos, de un coche, y se fuga, y se pasa todo el día denigrando la democracia española". "¿Respeto? Hombre, no, ninguno", ha remachado en referencia al expresidente catalán.

De igual modo, el veterano socialista ha señalado que, cuando se redactaba la Constitución de 1978, los nacionalistas catalanes "hicieron un discurso impecable" contra la inclusión de un "derecho de autodeterminación" en la Carta Magna, y los ponentes constituyentes "les creímos", y en esa línea ha sostenido que, con sus posicionamientos de ahora, los nacionalistas catalanes "se han traicionado a sí mismos", porque habían dicho que "jamás" irían "por el camino de la independencia", al contrario de lo que "luego" han hecho.

En esa línea, y a la pregunta de si "se arrepiente de haber creído a los nacionalistas", ha respondido que, "a la vista de lo que ha pasado después, desde luego", y ha añadido que, "si hubiéramos sabido los constituyentes lo que iba a ocurrir en Cataluña y también en el País Vasco, el Título Octavo de la Constitución -De la organización territorial del Estado- no sería el que es hoy".

Por otro lado, a la pregunta de si siente "algo de empatía por los ataques que está recibiendo Pedro Sánchez", Alfonso Guerra -que ha apuntado que "hace tiempo" de la última vez que habló con el actual presidente del Gobierno en funciones, "unos cuatro años", ha calculado- ha respondido que "cuando los ataques son injustificados, desde luego" que siente empatía, pero que no la siente "cuando los merece".

Coherencia

Sobre sí mismo, Alfonso Guerra ha presumido de haber mantenido durante toda su vida "una cierta coherencia", y en ese sentido ha resaltado que no ha dado "bandazos", si bien cree que ahora es "más tolerante con el que piensa de otra manera de lo que era cuando joven", pero "siempre en fluctuaciones pequeñas, sin grandes cambios", ha añadido para incidir en defender que, "sustancialmente", considera que sigue siendo "el mismo".

En esa línea, ha criticado una frase de una reciente entrevista al ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero que defendió la hipotética amnistía a los independentistas catalanes de la que el también ex jefe del Ejecutivo Felipe González dijo que no había entendido nada.

En concreto, Guerra ha criticado que Zapatero dijo que "si hay que cambiar, se cambia", y al respecto ha indicado que "esa frase ya la dijo antes Groucho Marx cuando dijo aquello de que 'estos son mis principios, si no le gusta tengo otros'". "Pero claro, eso yo no lo puedo soportar, no lo puedo aceptar", ha advertido el ex vicepresidente del Gobierno.