Algeciras refuerza las medidas de ahorro por la sequía y no descarta reducir la presión del agua

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha presidido este lunes la reunión extraordinaria de la Comisión de Gestión de la Sequía, donde se ha analizado la situación actual y se han planteado nuevas medidas para seguir facilitando el ahorro de agua en la ciudad, advirtiendo que si la situación hidráulica no mejora, no se descarta como medida a implantar una bajada de la presión del agua potable en horario nocturno sin llegar a cortar el suministro, en caso de que estas previsiones no mejoren.

En esta comisión se ha analizado la situación hídrica actual en la que se encuentra la ciudad, así como el seguimiento y las medidas que ya se han tomado para combatir esta situación que se verán reforzadas en la ciudad de cara a las siguientes semanas, ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, el alcalde ha explicado que la situación actual es "complicada" en lo que a recursos hídricos se refiere, con precipitaciones en 2023 "por debajo de la media" y de las registradas en 2022. A esto hay que añadir, ha dicho, que existe una reducción de consumo de "350 millones de litros por parte de los algecireños con respecto al año pasado", algo que ha considerado "un hecho histórico y una muestra de concienciación" de sus vecinos ante el problema de la sequía, "a diferencia de lo que está sucediendo en municipios vecinos que no solo no reducen sino que están aumentando el consumo".

En ese sentido, el Ayuntamiento está actuando ya para paliar este problema de escasez severa con la reducción del consumo en un 20%, eliminando fugas y pérdidas, combatiendo el fraude, instalando mecanismos de lectura que informan en tiempo real de cualquier contratiempo y reduciendo el número de riegos en jardines y baldeos. "Estamos siendo muy rigurosos trabajando de la mano de todas las delegaciones y de la empresa municipal Emalgesa para luchar contra la sequía", ha aseverado el alcalde.

Además, se están realizando actuaciones en infraestructuras para favorecer el ahorro del agua, a la vez que se están renovando las redes en muchas calles de Algeciras, mejorando los depósitos de almacenamiento, como el ejecutado en la carretera vieja de Los Barrios o el de la Bajadilla que está en ejecución, para que no tengan pérdidas e instalando contadores de telelectura.

Landaluce ha señalado que su Gobierno trabaja también para que la autorización temporal sobre el uso de la captación de la Garganta del Capitán sea definitiva, ya que finaliza en julio de 2024, y donde se consigue captar 2.320.000 m3/año. También ha advertido que se va reforzar la vigilancia por parte del Ayuntamiento de los consumos privados para evitar pérdidas o usos negligentes, y se lanzarán nuevas campañas de búsquedas de fugas, fraudes e intensificará la campaña de concienciación ciudadana, entre otras acciones.

Por último, ha agradecido a los vecinos de Algeciras "el esfuerzo" que están realizando y que, ha defendido, "ha permitido reducir el consumo en la ciudad", advirtiendo que la comisión volverá a reunirse "en dos o tres semanas" para que en caso de que no mejore la situación hidráulica o de agua embalsada, "tomar nuevas medidas que nos permitan encarar de la mejor manera posible los siguientes meses, siempre de la mano de la Mancomunidad".