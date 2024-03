Alhaurín de la Torre acuerda nuevas medidas de ahorro ante la sequía

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha aprobado este viernes, 15 de marzo, una propuesta del alcalde, Joaquín Villanova, por la que se acuerdan nuevas medidas de lucha contra la sequía, entre las que destacan una serie de prohibiciones en el uso del agua potable.

El regidor ha explicado que "se trata de pasos exigidos legalmente por la propia Junta de Andalucía en base a las normativas, órdenes y decretos aprobados anteriormente como el Decreto Ley 2/2024 del 29 de enero por la situación excepcional de sequía" en varias demarcaciones hidrográficas.

En este sentido, queda prohibido el uso de agua potable en el riego de jardines, praderas, zonas verdes y deportivas, de carácter público o privado, exceptuándose, las situaciones de emergencia (estrés hídrico) que impidan la pérdida de arboleda, y nuevas plantaciones, debiendo producirse el riego en horario nocturno, y preferentemente, por goteo.

También el uso de agua potable en riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público o privado, exceptuándose actuaciones puntuales o urgentes que así lo requiriese.

De igual modo, queda prohibido el uso de agua potable para el llenado de piscinas (permanentes, desmontables o hinchables), estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado; fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre. El uso de las fuentes se destinará, de forma excepcional y exclusivamente al consumo de agua para beber, quedando eliminados o restringidos los fines recreativos y cualquier otro uso.

De igual modo, para el lavado con manguera de toda clase de vehículos en instalaciones, privadas o públicas, no destinadas al lavado de vehículos; instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado; y cualquier otro uso no esencial del abastecimiento de agua potable.

Este acuerdo añade que, en los casos en los que se utilice agua no potable para estos usos restringidos, el titular de la instalación deberá reseñar de forma "claramente visible" que el agua utilizada no es potable. El objetivo que ha establecido el Ayuntamiento es el de reducir un 20% el consumo por cada persona usuaria y cumplir así con "las limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía", ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Han añadido que se continuará no obstante con medidas que ya se están implementando como la instalación de mecanismos automáticos de gestión de la demanda y la reducción de la presión en la red, pero se recomienda a la ciudadanía la utilización de ahorradores de agua en los grifos y duchas.

Además, se ha determinado la "prohibición absoluta" de realizar cualquier instalación, exterior o interior, que suponga un "posible contacto de aguas de abastecimiento con aguas de pozo", en tanto que debido a la sequía pueden darse momentos de baja presión en la red de abastecimiento, "con lo que una entrada de agua de pozo (no potabilizada) puede derivar en la contaminación de mayores volúmenes".

También han acordado "exteriorizar" la prohibición de disponer de bocas de riego y de manipular cualquier elemento de la red de distribución general del municipio sin autorización previa del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como "apercibir" que el incumplimiento de las prohibiciones acordadas para potenciar el uso racional, responsable y solidario del agua dará lugar a "adoptar lo necesario para la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores".

En concreto, precisan desde el Consitorio, conforme a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Agua de Andalucía, podrán dar lugar a la imposición de multas de entre 6.000 y 600.000 euros, según se trate de infracción leve, grave o muy grave. Asimismo, el Ayuntamiento está impulsando una ordenanza específica a este respecto, tal y como se informa en la propia propuesta aprobada por la junta de gobierno local, donde también se reseña que se van a incrementar los controles.

El alcalde ha subrayado la necesidad de "seguir implicando al conjunto de la ciudadanía" para "garantizar la disponibilidad de este servicio básico y esencial", de ahí que haya que "seguir dando pasos al respecto en la prudencia de velar por este bien tan escaso y necesario".

De igual modo, Villanova ha recordado las inversiones que ha ido efectuando el Ayuntamiento "para combatir la sequía y racionalizar" los recursos hídricos, entre las que ha citado la sectorización de la red; la instalación de nuevos contadores inteligentes; la realización de actuaciones para reducir las pérdidas; las búsquedas de fugas y fraudes; la sustitución del césped natural por artificial en instalaciones deportivas; la eliminación de riegos municipales por aspersión o la modificación de los jardines municipales con especies de bajo consumo de agua. "Y, en ello, se va a seguir trabajando sin descanso", ha concluido.