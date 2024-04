Almeida y Carabante defienden que Madrid "está mejor que ninguna otra capital" para asumir nuevos límites contaminantes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han defendido que la ciudad "está mejor que ninguna otra capital europea" para asumir los nuevos límites contaminantes marcados por el Parlamento Europeo.

Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha recordado que Europa ha modificado los límites con 2030 como objetivo, con una prórroga para cumplir de diez años, es decir, "se estaría hablando del año 2040".

Después de definir Madrid 360 como una estrategia viva y basada en el procedimiento de evaluación continua, Carabante ha aseverado que se incorporará toda aquella tecnología, iniciativas o acciones que vayan a contribuir a mejorar el aire, sumando a que "los efectos son acumulativos".

El delegado ha defendido que 2023 fue el año "con los mejores datos" en calidad del aire y que en en marzo de este 2024 se han registrado "de nuevo los mejores de toda la serie histórica, porque los efectos son acumulativos". "En 2019, cuando presentamos Madrid 360, nadie pensaba que fuéramos a cumplir la directiva europea en 2022 y lo hemos hecho", ha declarado."Y a esos agoreros que dicen que tampoco cumpliremos en el año 2030 les digo que Madrid 360 se ha convertido en un instrumento eficaz para poder hacerlo. En todo caso, Madrid está mejor que ninguna otra capital europea para poder asumir estos límites máximos del año 2030", ha subrayado Carabante.

El titular de Medio Ambiente ha insistido en que Madrid sí ha cumplido, no así"Milán, Roma, París o Berlín" y, por tanto, define a Madrid como "la ciudad mejor posicionada para cumplir en 2030 esos niveles máximos".

MADRID-PARÍS

El alcalde, por su parte, ha invitado a "confiar en aquellos que han conseguido los mejores datos de calidad del aire". "Nunca los madrileños han respirado un aire con menos contaminación como el que hay ahora y seguimos batiendo los registros de aquellos que, sin embargo, fueron incapaces de cumplir con la normativa europea, a pesar de que siempre están hablando de estas cuestiones", ha lanzado en alusión indirecta a la izquierda."Los madrileños pueden tener la tranquilidad de que con este Gobierno se siguen adoptando las medidas más eficaces que permiten tener los mejores datos de sostenibilidad, pero también los mejores datos de actividad económica", ha destacado Almeida.

En este punto, el alcalde se ha centrado en la jefa de la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien "constantemente está poniendo de ejemplo lo que pasa en París en demérito de lo que pasa en Madrid"."Si vivieran en París estaría respirando un aire que no cumple con los límites previstos en la Unión Europea y eso obedece a que aquí hay un gobierno que hace los deberes mientras que en París, aunque no pongo en duda los esfuerzos de la alcaldesa, Anne Hidalgo, lo cierto es que no cumple con esos parámetros", ha replicado el primer edil madrileño.