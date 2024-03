Almeida critica "chulería" de Sánchez en ayudas a Madrid por Filomena mientras "agacha la cabeza" con el independentismo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la "chulería" del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, en las ayudas por la borrasca Filomena en la capital mientras "agacha la cabeza" con el independentismo.

Así lo ha expresado en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, después de que el TSJM diera la razón al Ayuntamiento de Madrid en su reclamación de ayudas por los gastos derivados de los servicios de Emergencias en la capital por la borrasca de Filomena y obligara a la Delegación de Gobierno a dictar una nueva resolución al no estar motivada la decisión de conceder solo 1,4 millones de euros, un tema que se debatirá también este viernes en el Pleno ordinario del Palacio de Cibeles.

Almeida considera que la forma de actuar por parte del Gobierno de España fue "injusta y arbitraria" en esta materia, al ser "incapaces" de dictar una resolución "mínimamente motivada" que explicara las razones por las que denegaban las cantidades que se habían solicitado por parte del Ayuntamiento."No motivar la resolución es un acto de arbitrariedad, pero también es un acto de chulería, la chulería del gobierno de Pedro Sánchez, que mientras agacha la cabeza frente al independentismo en Waterloo, sin embargo, a los madrileños no nos quiere ni explicar las razones por las que no quiere compensar los daños causados por Filomena en esta ciudad", ha censurado al alcalde ante una pregunta del portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo.

Así, ha insistido en que no hay "madrileño más desagradecido que Pedro Sánchez" porque no tuvo ninguna reunión con el alcalde pese a los efectos que tuvo Filomena en la ciudad y lo que hizo fue "bajarse de un coche frente al Ministerio de Interior e iba con mocasines"."Tuvo que pegar dos saltitos para no mojarse los mocasines, entrar en el Ministerio, tener una reunión sin contacto con el Ayuntamiento y con la comunidad, y volver al coche pegando saltitos con los mocasines, porque no fue capaz de hacer absolutamente nada por esta ciudad", ha censurado.

Considera Martínez-Almeida que Sánchez prefiere estar "con (Carles) Puigdemont, (Oriol) Junqueras, con Koldo y con (José Luis)Ábalos" porque es "el jefe de la banda" de la "corrupción en estado puro"."Sánchez es el jefe de la banda que se niega a decirle a los madrileños por qué nos deniega 59 millones de euros por los daños de Filomena. Nosotros, que lo tenga claro señor Sánchez, seguiremos haciendo frente a este Gobierno, y lo seguiremos haciendo desde las instituciones, desde las calles, desde los tribunales y desde la aplicación del Estado de Derecho y de la Democracia", ha señalado el regidor.

Por su parte, Izquierdo ha puesto el foco en que Sánchez ha "abandonado la ciudad" también durante la pandemia o con el servicio de Cercanías.