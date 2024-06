Almeida dará cuenta este lunes de su primer año de mayoría absoluta en el Gobierno del Palacio de Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dará cuenta este lunes de su primer año de mayoría absoluta al frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, tras cuatros años de gobierno en coalición junto a Ciudadanos y con Begoña Villacís como vicealcaldesa."El lunes 17 haremos un acto donde daremos un balance de cuentas y un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas delante de todos los madrileños por parte del equipo de Gobierno", avanzó esta semana el regidor en la Junta de Gobierno, que se celebró en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Según señalaron fuentes municipales, el acto tendrá lugar en los jardines de Cecilio Rodrígez en el parque de El Retiro.

Además, la celebración del Debate del Estado de la Ciudad de Madrid se desarrollará el próximo 25 de junio, que coincidirá con el pleno ordinario de mes de junio.

Según el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), la Corporación celebrará una sesión extraordinaria, con carácter anual y durante el primer semestre del año, dedicada a hacer balance de los 365 días previos. Los plenos del estado de la ciudad se celebran cada año excepto aquel en que se celebren las elecciones municipales.

Un año y ocho días después de que fuese investido alcalde por mayoría absoluta, Almeida volverá a subirse al atril para hacer balance de su primer año de gestión en este su segundo mandato. Será en una intervención sin límite de tiempo y que la tradición marca que los anuncios no falten en la cita anual.

Almeida aseguró en la campaña electoral del año pasado que su objetivo era liderar un segundo mandato "llegando a acuerdos" con otros grupos en el Consistorio porque "la mayoría absoluta no significa gobernar sin escuchar"."Lo que procede ahora es que teniendo una mayoría absoluta nos sentemos a hablar con el resto de grupos políticos, alcanzar puntos de encuentro. Creo que ya me conocen (los madrileños), y no renuncio a seguir llegando a acuerdos . La mayoría absoluta no significa gobernar sin escuchar, sino dialogando. Vamos a gobernar para todos los madrileños", manifestó.

Martínez-Almeida obtuvo un gran resultado electoral al pasar de los 15 concejales que sacó en 2019 a alcanzar la mayoría absoluta con 29 ediles en 2023, lo que le ha permitido gobernar sin los "vaivenes" de Vox y de la izquierda, tal y como él manifestaba durante la campaña electoral.