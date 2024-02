Almeida defiende que la mascletà no celebra la victoria de Catalá sino que "estrecha relaciones" con Valencia

Asegura que la colaboración entre ciudades no depende del "partido que gobierna" y pone como ejemplo a Collboni en Barcelona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes que la mascletà no se ha organizado en la capital para celebrar la victoria de la 'popular' María José Catalá como alcaldesa de Valencia sino para "estrechar relaciones" con la capital de la Comunidad Valenciana."Lo que dije es que si María José Catalá era alcaldesa de Valencia, en Madrid habría una mascletà, no para celebrar la victoria de María José Catalá, sino para estrechar las relaciones entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia", ha justificado el regidor ante los periodistas desde el acto homenaje a Pepe Domingo Castaño.

Así, Martínez-Almeida ha señalado que le hubiera "encantado que el exalcalde de Valencia Joan Ribó hubiera hecho una mascletá en Madrid, pero es que "nunca se dirigió" al Ayuntamiento ni tuvo "la más mínima intención"."La ciudad de Madrid no tiene ningún problema con otras ciudades. Oiga, yo ya me he reunido con el señor (Jaume) Collboni (alcalde de Barcelona) y voy a tener un coloquio la semana que viene también, que está previsto. Con Ada Colau (exalcaldesa de Barcelona) pues no tuve esa relación (...) Yo lo que tengo claro es que las relaciones institucionales hay que mantenerlas y que si se puede estrechar, hay que estrecharlas", ha señalado el alcalde.

En esta línea, ha subrayado que es más fácil "estrechar relaciones con unos interlocutores que con otros" y ha insistido en que la prueba está también con Collboni en Barcelona, con quien tiene "una relación cordial y fluida"."Yo lo único que digo es que mis relaciones no se marcan por el partido que gobierna, sino por la necesidad, en mi opinión, de estrechar relaciones entre grandes ciudades", ha expresadfo, a la vez que ha destacado que con Valencia se ha firmado un protocolo de colaboración, que se manifestará en esta mascletà.